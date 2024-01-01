Hamiyet Yüceses

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Solsan da sararsan yine gül penbe dehensin
Rabbin bana bir niğmeti varsa o da sensin
Sinem ebediyen o güzel tenle bezensin
Rabbin bana bir niğmeti varsa o da sensin
-
Bu sabah yağmur var İstanbul'da
Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez niye
Anne sözü dinler gibi masum
Ağladım bu sabah
***
Günler dayanılmaz oldu senden uzak olunca
Martılar mahsun oldu onlar bile ağladılar
Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki
Seni bana getirmez ki
***
Bu sabah yağmur var İstanbul'da
Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez niye
Anne sözü dinler gibi masum
Ağladım bu sabah
***
Günler dayanılmaz oldu senden uzak olunca
Martılar mahzun oldu onlar bile ağladılar
Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki
Seni bana getirmez ki
Seni bana getirmez ki
-
Aşkta sabır yeterli olmuyor
Bu sevda başımdan gitmiyor
Eşimden dostumdan kaçar oldum
Sevdalandım ben sana, aşık oldum
***
Oooooooh, diday diday day
Oooooooh, diday diday day
Oh, diday diday day
***
Çalış çabala, bitmiyor
Günler sensiz olunca geçmiyor
Eşimden dostumdan kaçar oldum
Sevdalandım ben sana, aşık oldum
Oooooooh, diday diday day
Oooooooh, diday diday day
***
Hep yanımdan ol ki sen
Sevgimiz kolay olsun
Olay olsun Aşkımız
İlk inanan sen ol bana
Oooooooh, diday diday day
Oooooooh, diday diday day
***
Olay olsun Aşkımız
İlk inanan sen ol bana
Oooooooh, diday diday day
Oooooooh, diday diday day
***
Aşka sabır yeterli olmuyor
Bu sevda başımdan gitmiyor
Eşimden dostumdan kaçar oldum
Oooooooh, diday diday day
Oooooooh, diday diday day
-
Arayıp sormasan da
Unuttum seni sanma
Dünya bir yana
Sen bir yana
Aşık ettin beni kendine
Sonra da terk ettin gizlice
Aradım seni her yerde
Hiç kimselere soramadım
***
Bekledim dön diye
Dönmedin bile bile
Bile bile sevdiğimi
Korkundan gelmedin
***
Arayıp sormasan da
Unuttum seni sanma sakın
Dünya bir yana
Sen bir yana
***
Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki
Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki
Unuturum sanmıştın güzelim
Gözüm yollarda kaldı
***
Haberin gelir bana duyarım nasıl olsa
Bilirim kimlerlesin ne yaptın neler ettin
Aklım fikrim hep sende sevsen de sevmesen de
Seni hiç aldatmadım aldatmayı hiç sevmem
***
Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki
Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki
Unuturum sanmıştın güzelim
Gözüm yollarda kaldı
***
Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki
Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki
Unuturum sanmıştın güzelim
Gözüm yollarda kaldı
-
Güllerin içinden, canım
Koşarak koşarak gel, bana gel
O güzel gözlerini, canım
Süzerek süzerek gel, bana gel
Bu küskün yüzün gayri gülsün, canım
Gülerek gülerek gel, bana gel
***
Aaah, aaah, aaah
***
Güllerin içinden, canım
Koşarak koşarak gel, bana gel
O güzel gözlerini, canım
Süzerek süzerek gel, bana gel
****
Bu küskün yüzün gayri gülsün, canım
Gülerek gülerek gel, bana gel
Dayanamadım gayrı döndüm, canım
Diyerek diyerek gel, bana gel
***
Aaah, aaah, aaah
-
Peki peki anladık
Her şeyden sen anlarsın
Peki peki anladık
Her şeyi sen bilirsin
***
En güzel grubu sen kurdun
En güzel ritmi sen buldun
En iyi dalgıç sensin
En güzel filmi sen çektin
Peki peki anladık
***
Peki peki anladık
En güzel sen bakarsın
Peki peki anladık
En güzel sen ağlarsın
***
İlk önce sen başlattın
En önce sen yavaşlattın
En uzağa sen gittin
En çabuk da sen döndün
Peki peki anladık
Sen neymişsin be abi!
***
Peki peki anladık
En güzel sen gülersin
Peki peki anladık
En güzel sen söversin
***
En güzel yemeği sen yaptın
En güzel kızı sen kaptın
En güzel tumbayı sen çaldın
En güzel şarkıyı sen yazdın
Peki peki anladık
Sen neymişsin be abi!
***
Peki peki anladık
Her şeyden sen anlarsın
Peki peki anladık
Her şeyi sen bilirsin
***
En güzel grubu sen kurdun
En güzel ritmi sen buldun
En iyi dalgıç sensin
En güzel filmi sen çektin
Peki peki anladık
Sen neymişsin be abi!
-
Hey ya
Hey ya, hey ya
Hey ya
Hey ya, hey ya
***
Bir denize açılmış sufi
Ne sonu var ne sahili
Aşka aşık olmuş, o besbelli
Deli mi, divane mi?
***
Dance the dance of sufi Sophia
Aşka aşık olmuş sufi
Dance the dance of sufi Sophia
***
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
***
Bu sesler, bu sözler bizim değil
Bunu aşıklar bilir
Gül de bir bize, diken de bir
Bunu aşıklar bilir
***
Dance the dance of sufi Sophia
Aşka aşık olmuş sufi
Dance the dance of sufi Sophia
***
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
***
Gülen bir dünya
Olmaz mı dersin?
İnsan insanı
Sevmez mi sufi?
***
Gül de bir bize, diken de bir
Bunu aşıklar bilir
Bu sesler, bu sözler bizim değil
Bunu aşıklar bilir
***
Dance the dance of sufi Sophia
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Hey ya
***
Hey ya, hey ya
Hey ya
Hey ya, hey ya
Hey ya
Hey ya, hey ya
***
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Hey ya, hey ya
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Hey ya, hey ya
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Hey ya, hey ya
-
Senle beraber olsak da sevgilim
Ayrılsakta, ölsek de bu yolda
Ömür boyu bağlansak da
Sevinsekte üzülsek de
Yalnızlık ömür boyu
***
Senle beraber olsakta sevgilim
Hiç görmesek birbirimizi, özlesek
Hep yalnızlık yavrum
Yalnızlık ömür boyu
***
Birden sen gelsen aklıma
Seni unutsam bazı bazı
Meraklansam gizlice,
Delice kıskansam seni
***
Hep yalnızlık var sonunda
Yalnızlık ömür boyu,
Hep yalnızlık var sonunda
Yalnızlık ömür boyu
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