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7/24 Dinle Makber

Makber Şarkı Sözleri

Hamiyet Yüceses Makber şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hamiyet Yüceses Makber şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Makber sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hamiyet Yüceses

Hamiyet Yüceses

Makber

  • Sönmez Artık Yüreğimde Yanan Ateş

  • Bakmıyor Çeşmi Siyah

  • Kalbime Hasretin Zehri Düştü

  • Herkes Gitti Yalnız Kaldım Meyhanede

  • Geceler

  • Kadifeden Kesesi

  • Solsanda Sararsan

  • Görmedim Ömrümün Asude Geçen

  • Adalar Sahilinde

  • Darıldınmı Bana Söyle

  • Her Yer Karanlık (Makber)

  • Yana Yana Kül Oldum

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