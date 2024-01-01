Handan Kara

Gözyaşım şarap olsa gençliğim harap olsa Her günüm azap olsa yine seni seveceğim *** Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim *** Ne emelim ne arzum kalmasa tek umudum Erisem yudum yudum yine seni seveceğim *** Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim