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Handan Kara

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01

Sonbalar Rüzgarları

02

Arım Balım Peteğim

03

Kulakların Çınlasın

04

Sonbahar Rüzgarları

05

Elveda Meyhaneci

... KAPAT
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Albümler

Arım Balım Peteğim Handan Kara

Yeşilcam Şarkıları-1 (Aşkın Kanunu) Handan Kara

Yeşilcam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim) Handan Kara

Çalma Listeleri

Retro Şarkılar

Retro Şarkılar

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