Handan Kara

Elveda meyhaneci, artık kalamıyorum. Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum. *** Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum. Yarabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum. *** Ne yerde ne gökteyim, garip bir seferdeyim Aşıkmıyım ben neyim, sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh aynı may, bir tat alamıyorum. Yarabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum.