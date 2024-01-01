Yeşilçam Şarkıları-1 (Aşkın Kanunu) Şarkı Sözleri
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Handan Kara
Yeşilçam Şarkıları-1 (Aşkın Kanunu)
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Seni andım bu gece
Kulakların çınlasın
Şimdi dargınım seninle
İnan sen herkesten başkasın
Belki bana çok uzaktasın
Belki de çok yakınsın
Şimdi dargınız seninle
İnan sen herkesten başkasın
Seni benim kadar
Hiç kimse sevmeyecek
Seni benden beni senden
Başka hiç kimse bilmeyecek
Öyle bir bilmece ki bu aşk
Hiç kimse çözmeyecek
Beni senden seni benden
Başka hiç kimse bilmeyecek
Kulakların çınlasın
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İsmin ne dedi, söyleyiverdim
Feride, Feride
Aşkınla yanıp çılgına döndüm
Feride, Feride
***
Birden ona ben kalbimi verdim
Feride, Feride
Bittim eridim, mum gibi söndüm
Feride, Feride
***
Keşke adımı bilmez olaydım
Feride, Feride
Göz yaşlarımı silmez olaydım
Feride, Feride
***
Bir şey içime sinmiyor
Dert üstüne dert binmiyor
Kimse acımı bilmiyor
Aşkın ateşi dinmiyor
Feride, Feride
***
İsmin ne dedi, söyleyiverdim
Feride, Feride
Aşkınla yanıp çılgına döndüm
Feride, Feride
***
Birden ona ben kalbimi verdim
Feride, Feride
Bittim eridim, mum gibi söndüm
Feride, Feride
***
Keşke adımı bilmez olaydım
Feride, Feride
Göz yaşlarımı silmez olaydım
Feride, Feride
***
Bir şey içime sinmiyor
Dert üstüne dert binmiyor
Kimse acımı bilmiyor
Aşkın ateşi dinmiyor
Feride, Feride
***
Feride, Feride
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Dünya handır han içinde
Yaşar o ruh can içinde
Rüya gibi gelir geçer
İnsanoğlu gam içinde
**
Dertli ağlar dertsiz ağlar
Dünya içinde
Hey gidi gidi koca dünya
Gam yükümüsün
Söyle fani dünya söyle
Dert küpümüsün
**
Dünya döner değirmende
İnsan içinde çavdardır
Bugün gelen yarın gider
Dolup Boşalan bir handır
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