Handan Kara

Seni andım bu gece Kulakların çınlasın Şimdi dargınım seninle İnan sen herkesten başkasın Belki bana çok uzaktasın Belki de çok yakınsın Şimdi dargınız seninle İnan sen herkesten başkasın Seni benim kadar Hiç kimse sevmeyecek Seni benden beni senden Başka hiç kimse bilmeyecek Öyle bir bilmece ki bu aşk Hiç kimse çözmeyecek Beni senden seni benden Başka hiç kimse bilmeyecek Kulakların çınlasın