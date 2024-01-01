Handan Kara

Düşen bir yaprak görürsen Beni hatırla demiştin Biliyorsun seni ben Sonbaharda sevmiştim Her sonbahar rüzgârında Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma Rüzgârla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda Geleceksin sen bana Her sonbahar rüzgârında Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma

Gözyaşım şarap olsa gençliğim harap olsa Her günüm azap olsa yine seni seveceğim *** Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim *** Ne emelim ne arzum kalmasa tek umudum Erisem yudum yudum yine seni seveceğim *** Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim