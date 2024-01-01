Sonbahar Rüzgarları Şarkı Sözleri
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Handan Kara
Sonbahar Rüzgarları
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Düşen bir yaprak görürsen
Beni hatırla demiştin
Biliyorsun seni ben
Sonbaharda sevmiştim
Her sonbahar rüzgârında
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
Rüzgârla düşen yapraklar
Daima senin hayalin
Yine bir sonbaharda
Geleceksin sen bana
Her sonbahar rüzgârında
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
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Gözyaşım şarap olsa gençliğim harap olsa
Her günüm azap olsa yine seni seveceğim
***
Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim
Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim
***
Ne emelim ne arzum kalmasa tek umudum
Erisem yudum yudum yine seni seveceğim
***
Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim
Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim