Handan Şahin

İki keklik bir kayada ötüyor Ötme de keklik derdim bana yetiyor (Aman aman yetiyor) Annesine kara da haber gidiyor *** Yazması oyalı kundurası boyalı (Yar benim aman aman yar benim) Uzun da geceler yar boynuma sar benim (Aman aman sar benim) *** İki keklik bir dereden su içer Dertli de keklik dertsizlere dert açar (Aman aman dert açar) Buna kara sevda derler tez geçer *** Yazması oyalı kundurası boyalı (Yar benim aman aman yar benim) Uzun da geceler yar boynuma sar benim (Aman aman sar benim) *** İki keklik bir kayada yaslanır Teke de bıçak gümüş kında paslanır Bir gün olur deli de gönül uslanır (Uslanır aman aman uslanır) *** Yazması oyalı kundurası boyalı Uzun da geceler yar boynuma sar benim (Aman aman sar benim)