Hande Ünsal

Hayatımda duyduğum En saçma ayrılık konuşması İmkansızdan da imkansız artık İkimizin kavuşması *** İçimden bi ses diyo ki Çok uzun sürmez belli ki Değmez, yine değmez *** İçimden bi ses diyo ki Çok uzun sürmez belli ki Değmez, yine değmez *** Hep kaybettik çok sevmekten Gözümüzde büyütmekten Ne geldiyse başımıza bu yüzden gelmedi mi? *** Hep kaybettik çok sevmekten Gözümüzde büyütmekten Ne geldiyse başımıza bu yüzden gelmedi mi? *** İçimden bi ses diyo ki Çok uzun sürmez belli ki Değmez, yine değmez *** İçimden bi ses diyo ki Çok uzun sürmez belli ki Değmez, yine değmez *** Hep kaybettik çok sevmekten Gözümüzde büyütmekten Ne geldiyse başımıza bu yüzden gelmedi mi? *** Hep kaybettik çok sevmekten Gözümüzde büyütmekten Ne geldiyse başımıza bu yüzden gelmedi mi?