Çok Sevmekten Şarkı Sözleri
Hande Ünsal Çok Sevmekten şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Ünsal Çok Sevmekten şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çok Sevmekten sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hande Ünsal
Çok Sevmekten
Tüm Şarkıları
-
Hayatımda duyduğum
En saçma ayrılık konuşması
İmkansızdan da imkansız artık
İkimizin kavuşması
***
İçimden bi ses diyo ki
Çok uzun sürmez belli ki
Değmez, yine değmez
***
İçimden bi ses diyo ki
Çok uzun sürmez belli ki
Değmez, yine değmez
***
Hep kaybettik çok sevmekten
Gözümüzde büyütmekten
Ne geldiyse başımıza bu yüzden gelmedi mi?
***
Hep kaybettik çok sevmekten
Gözümüzde büyütmekten
Ne geldiyse başımıza bu yüzden gelmedi mi?
***
İçimden bi ses diyo ki
Çok uzun sürmez belli ki
Değmez, yine değmez
***
İçimden bi ses diyo ki
Çok uzun sürmez belli ki
Değmez, yine değmez
***
Hep kaybettik çok sevmekten
Gözümüzde büyütmekten
Ne geldiyse başımıza bu yüzden gelmedi mi?
***
Hep kaybettik çok sevmekten
Gözümüzde büyütmekten
Ne geldiyse başımıza bu yüzden gelmedi mi?