Daha İyi Şarkı Sözleri
Hande Ünsal Daha İyi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Ünsal Daha İyi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Daha İyi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yalan değil, iyi değilim, delirir gibi
Fotoğraflara sarılıp ağladığım doğru
Yalan değil, çalan kapıya, telefona
Sen sanıp koşa koşa gittiğim doğru
***
Yalan değil, yalan değil, yalan değil
***
'Dön' diye ölüyorum ama
Dönmesen daha iyi
Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama
Sevmesem daha iyi
***
'Dön' diye ölüyorum ama
Dönmesen daha iyi
Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama
Sevmesem daha iyi
***
Yalan değil, iyi değilim, delirir gibi
Fotoğraflara sarılıp ağladığım doğru
Yalan değil, çalan kapıya, telefona
Sen sanıp koşa koşa gittiğim doğru
***
Yalan değil, yalan değil, yalan değil
***
'Dön' diye ölüyorum ama
Dönmesen daha iyi
Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama
Sevmesem daha iyi
***
'Dön' diye ölüyorum ama
Dönmesen daha iyi
Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama
Sevmesem daha iyi
***
Sana bir şans daha vermek
Sonuma imza olur
Elini bi' daha tutmaktansa
Ölürüm daha iyi
***
'Dön' diye ölüyorum ama
Dönmesen daha iyi
Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama
Sevmesem daha iyi
***
'Dön' diye ölüyorum ama
Dönmesen daha iyi
Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama
Sevmesem daha iyi