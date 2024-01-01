Hande Ünsal

Yalan değil, iyi değilim, delirir gibi Fotoğraflara sarılıp ağladığım doğru Yalan değil, çalan kapıya, telefona Sen sanıp koşa koşa gittiğim doğru *** Yalan değil, yalan değil, yalan değil *** 'Dön' diye ölüyorum ama Dönmesen daha iyi Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama Sevmesem daha iyi *** 'Dön' diye ölüyorum ama Dönmesen daha iyi Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama Sevmesem daha iyi *** Yalan değil, iyi değilim, delirir gibi Fotoğraflara sarılıp ağladığım doğru Yalan değil, çalan kapıya, telefona Sen sanıp koşa koşa gittiğim doğru *** Yalan değil, yalan değil, yalan değil *** 'Dön' diye ölüyorum ama Dönmesen daha iyi Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama Sevmesem daha iyi *** 'Dön' diye ölüyorum ama Dönmesen daha iyi Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama Sevmesem daha iyi *** Sana bir şans daha vermek Sonuma imza olur Elini bi' daha tutmaktansa Ölürüm daha iyi *** 'Dön' diye ölüyorum ama Dönmesen daha iyi Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama Sevmesem daha iyi *** 'Dön' diye ölüyorum ama Dönmesen daha iyi Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama Sevmesem daha iyi