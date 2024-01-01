Hande Ünsal

Bir yolunu bulamadım ah bunun Yok çözümü kaçınılmaz sonun Nedir kaderim benimle zorun? Derdim çok *** Düşündüm; yokluğuna alışmışım aslında Bir sürü bahanen var, bana ezbere cümleler kurma Değeri yok üstelik ilk defa değil Sözlerin acıtmıyor beni *** Eskidendi, eskidi resimler gibi Geçer dedim direndim aşka Bir türlü geçmedi *** Bir yolunu bulamadım ah bunun Yok çözümü kaçınılmaz sonun Nedir kaderim benimle zorun? Derdim çok *** Olurunu bulamadım ah bunun Yok çözümü kaçınılmaz sonun Nedir kaderim benimle zorun? Derdim çok *** Düşündüm; yokluğuna alışmışım aslında Görmezden gelmişim gerçekleri Eskidendi, eskidi resimler gibi Geçer dedim direndim aşka Bir türlü geçmedi *** Bir yolunu bulamadım ah bunun Yok çözümü kaçınılmaz sonun Nedir kaderim benimle zorun? Derdim çok *** Olurunu bulamadım ah bunun Yok çözümü kaçınılmaz sonun Nedir kaderim benimle zorun? Derdim çok *** Olurunu bulamadım ah bunun Yok çözümü kaçınılmaz sonun Nedir kaderim benimle zorun? Derdim çok

Noldu heyecanlandın Dizildi laflar gözlerine İnmesin bir yerlerine *** Bundan sonra öyle Sövdürtme kendine Allah’ından bul da Sürün yerden yere *** Hadi o zaman Bensiz dünya cehennemmiş demişsin Madem öyle yan o zaman *** Atma i·çine söyle Yapma bana gönderme Haydi bir cesaretle Söylesene sıkıyorsa suratıma *** Görmedim hiç alemde Sen gibisi ömrümde İzliyorum hayretle Vay anasını sayın seyirciler *** Sağdan soldan yandan Kıvırma lafları döndürme Ben dönmem geriye *** Bundan sonra öyle Sövdürtme kendine Allah’ından bul da Sürün yerden yere *** Hadi o zaman Bensiz dünya cehennemmiş demişsin Madem öyle yan o zaman *** Atma içine söyle Yapma bana gönderme Haydi bir cesaretle Söylesene sıkıyorsa suratıma *** Görmedim hiç alemde Sen gibisi ömrümde İzliyorum hayretle Vay anasını sayın seyirciler *** Hadi o zaman Bensiz dünya cehennemmiş demişsin Madem öyle yan o zaman *** Atma içine söyle Yapma bana gönderme Haydi bir cesaretle Söylesene sıkıyorsa suratıma *** Görmedim hiç alemde Sen gibisi ömrümde İzliyorum hayretle Vay anasını sayın seyirciler