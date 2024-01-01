Hande Ünsal

Derdim Çok Ft Ozan Doğulu Bir yolunu bulamadım ah bunun Yok çözümü kaçınılmaz sonun Nedir kaderim benimle zorun? Derdim çok *** Düşündüm; yokluğuna alışmışım aslında Bir sürü bahanen var, bana ezbere cümleler kurma Değeri yok üstelik ilk defa değil Sözlerin acıtmıyor beni *** Eskidendi, eskidi resimler gibi Geçer dedim direndim aşka Bir türlü geçmedi *** Bir yolunu bulamadım ah bunun Yok çözümü kaçınılmaz sonun Nedir kaderim benimle zorun? Derdim çok *** Olurunu bulamadım ah bunun Yok çözümü kaçınılmaz sonun Nedir kaderim benimle zorun? Derdim çok *** Düşündüm; yokluğuna alışmışım aslında Görmezden gelmişim gerçekleri Eskidendi, eskidi resimler gibi Geçer dedim direndim aşka Bir türlü geçmedi *** Bir yolunu bulamadım ah bunun Yok çözümü kaçınılmaz sonun Nedir kaderim benimle zorun? Derdim çok *** Olurunu bulamadım ah bunun Yok çözümü kaçınılmaz sonun Nedir kaderim benimle zorun? Derdim çok *** Olurunu bulamadım ah bunun Yok çözümü kaçınılmaz sonun Nedir kaderim benimle zorun? Derdim çok

Hey Ft. Ozan Doğulu Böyle insanoğlu Düşünmüyor ki sonu Kaybedince kıymeti biliyor *** Kalp eridi su oldu Yokluğumda mahvoldu Huzurda affını diliyor *** Hey aşk bende durmuyor Hey yanımdan da geçmiyor *** Hey hadi durma Aşk yerlerde bu zamanda Bulamazsın sen yazgında Ben gibi seveni bu cihanda *** Hey hadi durma Aşk yerlerde bu zamanda Bulamazsın sen yazgında Ben gibi seveni bu cihanda