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Hande Ünsal
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01
İki Çift Laf
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02
Derdim Çok Ft Ozan Doğulu
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03
Oyna Oyna
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04
Seni Sever Miydim
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05
Derdim Çok DJ Eyüp
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Hande Ünsal
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