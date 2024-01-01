Hande Ünsal

Kime ne iyilik yaptıysam Cezasız kalmadı Sırtımdaki bıçakları satsam Gider yeni bir ev alırdım *** Daha da kuracak bir cümlem yok Sen de haklısın tabi Maskeni hangi yüzüne takacağını Haliyle şaşırdın *** Yaşattığını yaşamadan ölmüyor insan yandın *** Daha canımı ne kadar acıtıcan hayat? Söyle şu kalbime söyle de bilsin Gördük en acısını, azını, dahasını Derdin en babasını gönder gelsin *** Daha canımı ne kadar acıtıcan hayat? Söyle şu kalbime söyle de bilsin Gördük en acısını, azını, dahasını Derdin en babasını gönder gelsin *** Kime ne iyilik yaptıysam Cezasız kalmadı Sırtımdaki bıçakları satsam Gider yeni bir ev alırdım *** Daha da kuracak bir cümlem yok Sen de haklısın tabi Maskeni hangi yüzüne takacağını Haliyle şaşırdın *** Yaşattığını yaşamadan ölmüyor insan yandın Daha canımı ne kadar acıtıcan hayat? Söyle şu kalbime söyle de bilsin Gördük en acısını, azını, dahasını Derdin en babasını gönder gelsin *** Daha canımı ne kadar acıtıcan hayat? Söyle şu kalbime söyle de bilsin Gördük en acısını, azını, dahasını Derdin en babasını gönder gelsin