Gönder Gelsin Şarkı Sözleri
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Hande Ünsal
Gönder Gelsin
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Kime ne iyilik yaptıysam
Cezasız kalmadı
Sırtımdaki bıçakları satsam
Gider yeni bir ev alırdım
***
Daha da kuracak bir cümlem yok
Sen de haklısın tabi
Maskeni hangi yüzüne takacağını
Haliyle şaşırdın
***
Yaşattığını yaşamadan ölmüyor insan yandın
***
Daha canımı ne kadar acıtıcan hayat?
Söyle şu kalbime söyle de bilsin
Gördük en acısını, azını, dahasını
Derdin en babasını gönder gelsin
***
Daha canımı ne kadar acıtıcan hayat?
Söyle şu kalbime söyle de bilsin
Gördük en acısını, azını, dahasını
Derdin en babasını gönder gelsin
***
Kime ne iyilik yaptıysam
Cezasız kalmadı
Sırtımdaki bıçakları satsam
Gider yeni bir ev alırdım
***
Daha da kuracak bir cümlem yok
Sen de haklısın tabi
Maskeni hangi yüzüne takacağını
Haliyle şaşırdın
***
Yaşattığını yaşamadan ölmüyor insan yandın
Daha canımı ne kadar acıtıcan hayat?
Söyle şu kalbime söyle de bilsin
Gördük en acısını, azını, dahasını
Derdin en babasını gönder gelsin
***
Daha canımı ne kadar acıtıcan hayat?
Söyle şu kalbime söyle de bilsin
Gördük en acısını, azını, dahasını
Derdin en babasını gönder gelsin