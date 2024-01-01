Hande Ünsal

İyi misin? Şarkı Sözleri
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Tutuyorum kendimi yine zar zor
Ama bak aramadım
Sen kim bilir kaçıncı uykundasın?
Rahat mısın?
***
Yoksa benim gibi berbat mısın?
Onu da soramadım
Sadece merak ettim
'İyi misin?' diye
***
İyi misin?
Ah, iyi misin?
İyi misin?
İyi misin?
***
Bi' kırık kalem
Bi' yarım satır
Ağır geliyo'
Ya sabır
***
Kalbim çığlık çığlığa
Yâr sağır mısın aşka?
***
Tutuyorum kendimi yine zar zor
Ama bak aramadım
Sen kim bilir kaçıncı uykundasın?
Rahat mısın?
***
Yoksa benim gibi berbat mısın?
Onu da soramadım
Sadece merak ettim
'İyi misin?' diye
***
'İyi misin?' diye
'İyi misin?' diye (Çok merak ettim)
'İyi misin?' diye
'İyi misin?' diye
***
İyi misin?
Ah, iyi misin?
İyi misin?
Ay, iyi misin?