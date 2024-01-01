Hande Ünsal

Tutuyorum kendimi yine zar zor Ama bak aramadım Sen kim bilir kaçıncı uykundasın? Rahat mısın? *** Yoksa benim gibi berbat mısın? Onu da soramadım Sadece merak ettim 'İyi misin?' diye *** İyi misin? Ah, iyi misin? İyi misin? İyi misin? *** Bi' kırık kalem Bi' yarım satır Ağır geliyo' Ya sabır *** Kalbim çığlık çığlığa Yâr sağır mısın aşka? *** Tutuyorum kendimi yine zar zor Ama bak aramadım Sen kim bilir kaçıncı uykundasın? Rahat mısın? *** Yoksa benim gibi berbat mısın? Onu da soramadım Sadece merak ettim 'İyi misin?' diye *** 'İyi misin?' diye 'İyi misin?' diye (Çok merak ettim) 'İyi misin?' diye 'İyi misin?' diye *** İyi misin? Ah, iyi misin? İyi misin? Ay, iyi misin?