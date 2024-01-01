Nerdesin Şarkı Sözleri
Hande Ünsal Nerdesin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Ünsal Nerdesin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nerdesin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Al beni götür sana
Sal, bırak akışına
Mantığa akla sığmaz
Sana bir deli kanar anca
***
Böyle ağır ceza olmaz
Beni sensizlikle sınama
***
Nerdesin öbür yarım?
Anbean zarardayım
Hâlimi âlime sor
Yarına çıkar mıyım?
***
Nerdesin öbür yarım?
Anbean zarardayım
Eller ağlatır seni
Ben sana kıyar mıyım?
***
Böyle ağır ceza olmaz
Beni sensizlikle sınama
***
Nerdesin öbür yarım?
Anbean zarardayım
Hâlimi âlime sor
Yarına çıkar mıyım?
***
Nerdesin öbür yarım?
Anbean zarardayım
Eller ağlatır seni
Ben sana kıyar mıyım?
***
Ben sana kıyar mıyım?
Nerdesin öbür yarım?
Anbean zarardayım
Hâlimi âlime sor
Yarına çıkar mıyım?
***
Nerdesin öbür yarım?
Anbean zarardayım
Eller ağlatır seni
Ben sana kıyar mıyım?