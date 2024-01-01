Hande Ünsal

Al beni götür sana Sal, bırak akışına Mantığa akla sığmaz Sana bir deli kanar anca *** Böyle ağır ceza olmaz Beni sensizlikle sınama *** Nerdesin öbür yarım? Anbean zarardayım Hâlimi âlime sor Yarına çıkar mıyım? *** Nerdesin öbür yarım? Anbean zarardayım Eller ağlatır seni Ben sana kıyar mıyım? *** Böyle ağır ceza olmaz Beni sensizlikle sınama *** Nerdesin öbür yarım? Anbean zarardayım Hâlimi âlime sor Yarına çıkar mıyım? *** Nerdesin öbür yarım? Anbean zarardayım Eller ağlatır seni Ben sana kıyar mıyım? *** Ben sana kıyar mıyım? Nerdesin öbür yarım? Anbean zarardayım Hâlimi âlime sor Yarına çıkar mıyım? *** Nerdesin öbür yarım? Anbean zarardayım Eller ağlatır seni Ben sana kıyar mıyım?