Oyna Oyna Şarkı Sözleri
Hande Ünsal Oyna Oyna şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Ünsal Oyna Oyna şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Oyna Oyna sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Ne öldürdü ne de güldürdü
Bu aşk beni süründürdü
***
Kim bilir kaç kalbi kırdın
Bi' de benimkini koy, say bakalım
Aynı sözleri kaç kez duydum
Yok, canım, arkadaş kalmayalım
***
Lafta ustasın, icraat sıfır
Yalancıktan ağla, ağla
Kitabına uydur, kılıfına sığdır
Biraz da yandan oyna, oyna (oyna, oyna)
***
Ne öldürdü ne de güldürdü
Bu aşk beni süründürdü
Yetti canıma
Düşman başına
Çalsın sazlar yalnızlığıma
***
Ne öldürdü ne de güldürdü
Ah, aşk beni süründürdü
Yetti canıma
Düşman başına
Çalsın sazlar yalnızlığıma
***
Kim bilir kaç kalbi kırdın
Bi' de benimkini koy, say bakalım
Aynı sözleri kaç kez duydum
Yok, canım, arkadaş kalmayalım
***
Lafta ustasın, icraat sıfır
Yalancıktan ağla, ağla
Kitabına uydur, kılıfına sığdır
Biraz da yandan oyna, oyna (oyna, oyna)
***
Ne öldürdü ne de güldürdü
Bu aşk beni süründürdü
Yetti canıma
Düşman başına
Çalsın sazlar yalnızlığıma
***
Ne öldürdü ne de güldürdü
Ah, aşk beni süründürdü
Yetti canıma
Düşman başına
Çalsın sazlar yalnızlığıma
***
Ne öldürdü ne de güldürdü
Bu aşk beni süründürdü
Yetti canıma
Düşman başına
Çalsın sazlar yalnızlığıma
***
Ne öldürdü ne de güldürdü
Ah, aşk beni süründürdü
Yetti canıma
Düşman başına
Çalsın sazlar yalnızlığıma