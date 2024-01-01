Hande Ünsal

Ne öldürdü ne de güldürdü Bu aşk beni süründürdü *** Kim bilir kaç kalbi kırdın Bi' de benimkini koy, say bakalım Aynı sözleri kaç kez duydum Yok, canım, arkadaş kalmayalım *** Lafta ustasın, icraat sıfır Yalancıktan ağla, ağla Kitabına uydur, kılıfına sığdır Biraz da yandan oyna, oyna (oyna, oyna) *** Ne öldürdü ne de güldürdü Bu aşk beni süründürdü Yetti canıma Düşman başına Çalsın sazlar yalnızlığıma *** Ne öldürdü ne de güldürdü Ah, aşk beni süründürdü Yetti canıma Düşman başına Çalsın sazlar yalnızlığıma *** Kim bilir kaç kalbi kırdın Bi' de benimkini koy, say bakalım Aynı sözleri kaç kez duydum Yok, canım, arkadaş kalmayalım *** Lafta ustasın, icraat sıfır Yalancıktan ağla, ağla Kitabına uydur, kılıfına sığdır Biraz da yandan oyna, oyna (oyna, oyna) *** Ne öldürdü ne de güldürdü Bu aşk beni süründürdü Yetti canıma Düşman başına Çalsın sazlar yalnızlığıma *** Ne öldürdü ne de güldürdü Ah, aşk beni süründürdü Yetti canıma Düşman başına Çalsın sazlar yalnızlığıma *** Ne öldürdü ne de güldürdü Bu aşk beni süründürdü Yetti canıma Düşman başına Çalsın sazlar yalnızlığıma *** Ne öldürdü ne de güldürdü Ah, aşk beni süründürdü Yetti canıma Düşman başına Çalsın sazlar yalnızlığıma