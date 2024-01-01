Hande Ünsal

Kalbim, sende durum ne? Söyle, hiç ümit yok mu? Sevgime layık olmayan İnsanları n'olur sevme olur mu? *** Diyorlar, "Biri varmış Kalbinde sevgi yasakmış" Benimle geçirdiği günler Aslında sadece bana rüyaymış *** Ona rağmen Aşka son bi' söz hakkı kalmış *** Hayatın kanununu yazabilseydim Seni sever miydim? Alnıma yazılanı silebilseydim Geri döner miydin? *** Hayatın kanununu yazabilseydim Seni sever miydim? Kalbime kazınanı görebilseydin Yine gider miydin? *** Diyorlar, "Biri varmış Kalbinde sevgi yasakmış" Benimle geçirdiği günler Aslında sadece bana rüyaymış *** Ona rağmen Aşka son bi' söz hakkı kalmış *** Hayatın kanununu yazabilseydim Seni sever miydim? Alnıma yazılanı silebilseydim Geri döner miydin? *** Hayatın kanununu yazabilseydim Seni sever miydim? Kalbime kazınanı görebilseydin Yine gider miydin? *** Hayatın kanununu yazabilseydim Kalbime kazınanı bi' görseydin Yine gider miydin? Hayatın kanununu yazabilseydim Seni sever miydim? *** Alnıma yazılanı silebilseydim Geri döner miydin? *** Hayatın kanununu yazabilseydim Seni sever miydim? Kalbime kazınanı görebilseydin Yine gider miydin?