Seni Sever Miydim Şarkı Sözleri
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Hande Ünsal
Seni Sever Miydim
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Kalbim, sende durum ne?
Söyle, hiç ümit yok mu?
Sevgime layık olmayan
İnsanları n'olur sevme olur mu?
***
Diyorlar, "Biri varmış
Kalbinde sevgi yasakmış"
Benimle geçirdiği günler
Aslında sadece bana rüyaymış
***
Ona rağmen
Aşka son bi' söz hakkı kalmış
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
Alnıma yazılanı silebilseydim
Geri döner miydin?
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
Kalbime kazınanı görebilseydin
Yine gider miydin?
***
Diyorlar, "Biri varmış
Kalbinde sevgi yasakmış"
Benimle geçirdiği günler
Aslında sadece bana rüyaymış
***
Ona rağmen
Aşka son bi' söz hakkı kalmış
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
Alnıma yazılanı silebilseydim
Geri döner miydin?
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
Kalbime kazınanı görebilseydin
Yine gider miydin?
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Kalbime kazınanı bi' görseydin
Yine gider miydin?
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
***
Alnıma yazılanı silebilseydim
Geri döner miydin?
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
Kalbime kazınanı görebilseydin
Yine gider miydin?