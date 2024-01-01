Hande Ünsal

Sözüm Söz Şarkı Sözleri
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Ne yapsam olmuyordu, olsa sana değmiyordu
Böyle bi' vurgunu görmemişti tarihim
Ben aşka eğildim diye yenilmedim ki
Sözüm söz, şahidim hayat
***
Sen ister yan, tutuş
İstersen küle dön
Bana gelme yeter ki
Kimde istersen onda sön
Sözüm söz, şahidim hayat
***
İster yan, tutuş (yan, tutuş)
İstersen küle dön
Bana gelme yeter ki
Kimde istersen onda sön (sön, sön)
Sözüm söz, şahidim hayat
***
Ne yapsam olmuyordu, olsa sana değmiyordu
Böyle bi' vurgunu görmemişti tarihim
Ben aşka eğildim diye yenilmedim ki
Sözüm söz, şahidim hayat
Sözüm söz, şahidim hayat
***
Sen ister yan, tutuş
İstersen küle dön
Bana gelme yeter ki
Kimde istersen onda sön
Sözüm söz, şahidim hayat
***
İster yan, tutuş (yan, tutuş)
İstersen küle dön
Bana gelme yeter ki
Kimde istersen onda sön (sön, sön)
Sözüm söz, şahidim hayat
***
Dinle, eksik vefalı
Kalbim ömürlük tövbeli
Sözüm söz, şahidim hayat
***
Yan, tutuş
İstersen küle dön
Bana gelme yeter ki
Kimde istersen onda sön (sön, sön)
Sözüm söz, şahidim hayat
***
Sen ister yan, tutuş (yan, tutuş)
İstersen küle dön
Bana gelme yeter ki
Kimde istersen onda sön (sön, sön, sön, sön)