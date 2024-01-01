Hande Ünsal

Ne yapsam olmuyordu, olsa sana değmiyordu Böyle bi' vurgunu görmemişti tarihim Ben aşka eğildim diye yenilmedim ki Sözüm söz, şahidim hayat *** Sen ister yan, tutuş İstersen küle dön Bana gelme yeter ki Kimde istersen onda sön Sözüm söz, şahidim hayat *** İster yan, tutuş (yan, tutuş) İstersen küle dön Bana gelme yeter ki Kimde istersen onda sön (sön, sön) Sözüm söz, şahidim hayat *** Ne yapsam olmuyordu, olsa sana değmiyordu Böyle bi' vurgunu görmemişti tarihim Ben aşka eğildim diye yenilmedim ki Sözüm söz, şahidim hayat Sözüm söz, şahidim hayat *** Sen ister yan, tutuş İstersen küle dön Bana gelme yeter ki Kimde istersen onda sön Sözüm söz, şahidim hayat *** İster yan, tutuş (yan, tutuş) İstersen küle dön Bana gelme yeter ki Kimde istersen onda sön (sön, sön) Sözüm söz, şahidim hayat *** Dinle, eksik vefalı Kalbim ömürlük tövbeli Sözüm söz, şahidim hayat *** Yan, tutuş İstersen küle dön Bana gelme yeter ki Kimde istersen onda sön (sön, sön) Sözüm söz, şahidim hayat *** Sen ister yan, tutuş (yan, tutuş) İstersen küle dön Bana gelme yeter ki Kimde istersen onda sön (sön, sön, sön, sön)