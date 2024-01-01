Hande Ünsal

Büyük yeminlere yenik düşüm Yalana boyalı yaslandığım dağ Yanlış yerde batıyo' yine umudum Sana sorsak ne yaşadık ki Hepsini ben uydurdum *** Yıllar yarışıyo', ben hep geride Sen de öyle uzaksın Hatıralar duruyor benimle Bense yorgun savaşçı *** Dalıp dalıp atıyorum içime Sarıp sarıp düşünüyorum Yine yanıp yanıp olmazlara düşüyorum Yok, ben akıllanmıyorum *** Dalıp dalıp atıyorum içime Sarıp sana, çok düşünüyorum Yine yanıp yanıp olmazlara düşüyorum Yok, ben akıllanmıyorum *** Yıllar yarışıyo', ben hep geride Sen de öyle uzaksın Hatıralar duruyor benimle Bense yorgun savaşçı *** Dalıp dalıp atıyorum içime Sarıp sarıp düşünüyorum Yine yanıp yanıp olmazlara düşüyorum Yok, ben akıllanmıyorum *** Dalıp dalıp atıyorum içime Sarıp sana, çok düşünüyorum Yine yanıp yanıp olmazlara düşüyorum Yok, ben akıllanmıyorum