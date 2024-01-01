Yorgun Savaşçı Şarkı Sözleri
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Hande Ünsal
Yorgun Savaşçı
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Büyük yeminlere yenik düşüm
Yalana boyalı yaslandığım dağ
Yanlış yerde batıyo' yine umudum
Sana sorsak ne yaşadık ki
Hepsini ben uydurdum
***
Yıllar yarışıyo', ben hep geride
Sen de öyle uzaksın
Hatıralar duruyor benimle
Bense yorgun savaşçı
***
Dalıp dalıp atıyorum içime
Sarıp sarıp düşünüyorum
Yine yanıp yanıp olmazlara düşüyorum
Yok, ben akıllanmıyorum
***
Dalıp dalıp atıyorum içime
Sarıp sana, çok düşünüyorum
Yine yanıp yanıp olmazlara düşüyorum
Yok, ben akıllanmıyorum
***
Yıllar yarışıyo', ben hep geride
Sen de öyle uzaksın
Hatıralar duruyor benimle
Bense yorgun savaşçı
***
Dalıp dalıp atıyorum içime
Sarıp sarıp düşünüyorum
Yine yanıp yanıp olmazlara düşüyorum
Yok, ben akıllanmıyorum
***
Dalıp dalıp atıyorum içime
Sarıp sana, çok düşünüyorum
Yine yanıp yanıp olmazlara düşüyorum
Yok, ben akıllanmıyorum