Hande Yener

Nerdesin? Şarkı Sözleri
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Senden aşka bir köprüm vardı
Ömrün köpük köpük suyundan içmeyi bilen bir yudum aldı
Aşktan geçtim, ayrılık kaldı
Bu yanan acı tütünden çileyi seven bir nefes aldı
***
Yanıyorum, uzanıp yanıma ateşi besle
Bu yüreğin durumu böyle, bağlanamaz birine
***
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
Gönül dolaşır döner bir gün
***
Senden aşka bir köprüm vardı
Ömrün köpük köpük suyundan içmeyi bilen bir yudum aldı
Aşktan geçtim, ayrılık kaldı
Bu yanan acı tütünden çileyi seven bir nefes aldı
***
Yanıyorum, uzanıp yanıma ateşi besle
Bu yüreğin durumu böyle, bağlanamaz birine
***
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
Gönül dolaşır döner bir gün
***
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
Gönül dolaşır döner bir gün
***
Gönül dolaşır döner bir gün
-
Al beni götür sana
Sal, bırak akışına
Mantığa akla sığmaz
Sana bir deli kanar anca
***
Böyle ağır ceza olmaz
Beni sensizlikle sınama
***
Nerdesin öbür yarım?
Anbean zarardayım
Hâlimi âlime sor
Yarına çıkar mıyım?
***
Nerdesin öbür yarım?
Anbean zarardayım
Eller ağlatır seni
Ben sana kıyar mıyım?
***
Böyle ağır ceza olmaz
Beni sensizlikle sınama
***
Nerdesin öbür yarım?
Anbean zarardayım
Hâlimi âlime sor
Yarına çıkar mıyım?
***
Nerdesin öbür yarım?
Anbean zarardayım
Eller ağlatır seni
Ben sana kıyar mıyım?
***
Ben sana kıyar mıyım?
Nerdesin öbür yarım?
Anbean zarardayım
Hâlimi âlime sor
Yarına çıkar mıyım?
***
Nerdesin öbür yarım?
Anbean zarardayım
Eller ağlatır seni
Ben sana kıyar mıyım?