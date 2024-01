Hande Yener

Senden aşka bir köprüm vardı Ömrün köpük köpük suyundan içmeyi bilen bir yudum aldı Aşktan geçtim, ayrılık kaldı Bu yanan acı tütünden çileyi seven bir nefes aldı *** Yanıyorum, uzanıp yanıma ateşi besle Bu yüreğin durumu böyle, bağlanamaz birine *** 24 saat önce her şey bitti, yani dün Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün 24 saat önce her şey bitti, yani dün Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün Gönül dolaşır döner bir gün *** Senden aşka bir köprüm vardı Ömrün köpük köpük suyundan içmeyi bilen bir yudum aldı Aşktan geçtim, ayrılık kaldı Bu yanan acı tütünden çileyi seven bir nefes aldı *** Yanıyorum, uzanıp yanıma ateşi besle Bu yüreğin durumu böyle, bağlanamaz birine *** 24 saat önce her şey bitti, yani dün Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün 24 saat önce her şey bitti, yani dün Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün Gönül dolaşır döner bir gün *** 24 saat önce her şey bitti, yani dün Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün 24 saat önce her şey bitti, yani dün Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün Gönül dolaşır döner bir gün *** Gönül dolaşır döner bir gün