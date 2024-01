Hande Yener

32 Kısım Yine de sen bilirsin Gideceksen dur demem Sen bunlara lâyıksın Ben yüzüne söylerim *** Şimdi gülüyorsun Söz dinlemiyorsun Haklı değilsin, aşkım Böyle gitmeyecek *** Şimdi gülüyorsun Boşa dönüyorsun Haklı değilsin, aşkım Böyle gitmeyecek *** 32 kısım tekmili birden gelse de korkmuyorum Karlar, buzlar erise ateşim var, yine de sönmüyorum Cennetin ırmakları senin olsun, ben ilgilenmiyorum Tahammülüm yok kimselere, ben o sözü bilmiyorum *** 32 kısım tekmili birden gelse de korkmuyorum Karlar, buzlar erise ateşim var, yine de sönmüyorum Cennetin ırmakları senin olsun, ben ilgilenmiyorum Tahammülüm yok kimselere, ben o sözü bilmiyorum *** Yine de sen bilirsin Gideceksen dur demem Sen bunlara lâyıksın Ben yüzüne söylerim *** Şimdi gülüyorsun Söz dinlemiyorsun Haklı değilsin, aşkım Böyle gitmeyecek *** Şimdi gülüyorsun Boşa dönüyorsun Haklı değilsin, aşkım Böyle gitmeyecek *** 32 kısım tekmili birden gelse de korkmuyorum Karlar, buzlar erise ateşim var, yine de sönmüyorum Cennetin ırmakları senin olsun, ben ilgilenmiyorum Tahammülüm yok kimselere, ben o sözü bilmiyorum *** 32 kısım tekmili birden gelse de korkmuyorum Karlar, buzlar erise ateşim var, yine de sönmüyorum Cennetin ırmakları senin olsun, ben ilgilenmiyorum Tahammülüm yok kimselere, ben o sözü bilmiyorum *** 32 kısım tekmili birden gelse de korkmuyorum Karlar, buzlar erise ateşim var, yine de sönmüyorum Cennetin ırmakları senin olsun, ben ilgilenmiyorum Tahammülüm yok kimselere, ben o sözü bilmiyorum

Sen Yoluna Ben Yoluma Zamanında aşk ile yanarken Ne oldu canın gibi severken? Bak, her şey nasıl tersine döndü? Senin aşkın balondu, söndü *** Zamanında aşk ile yanarken Ne oldu canın gibi severken? Bak, her şey nasıl tersine döndü? Senin aşkın balondu, söndü *** Vurup kapıyı çıkarken aklın neredeydi? Salladığın hançer kalbime değdi Hâlâ çılgınsın, hâlâ unutkan Seni çektiğim yıl geçen seneydi *** Vurup kapıyı çıkarken aklın neredeydi? Salladığın hançer kalbime değdi Hâlâ çılgınsın, hâlâ unutkan Sana taptığım yıl geçen seneydi *** Sen yoluna Ben yoluma Çok mutluyum artık Sen tak kimi istersen koluna *** Sen yoluna Ben yoluma Çok mutluyum artık Sen tak kimi istersen koluna *** Zamanında aşk ile yanarken Ne oldu canın gibi severken? Bak, her şey nasıl tersine döndü? Senin aşkın balondu, söndü *** Zamanında aşk ile yanarken Ne oldu canın gibi severken? Bak, her şey nasıl tersine döndü? Senin aşkın balondu, söndü *** Vurup kapıyı çıkarken aklın neredeydi? Salladığın hançer kalbime değdi Hâlâ çılgınsın, hâlâ unutkan Seni çektiğim yıl geçen seneydi *** Vurup kapıyı çıkarken aklın neredeydi? Salladığın hançer kalbime değdi Hâlâ çılgınsın, hâlâ unutkan Sana taptığım yıl geçen seneydi *** Sen yoluna Ben yoluma Çok mutluyum artık Sen tak kimi istersen koluna *** Sen yoluna Ben yoluma Çok mutluyum artık Sen tak kimi istersen koluna *** Sen yoluna Ben yoluma Çok mutluyum artık Sen tak kimi istersen koluna

Duyduk Duymadık Demeyin Duyduk duymadık demeyin Doğru söyleyin N'olur benden gizlemeyin Şimdi o kimin? *** Yetmez miydi ona aşkım? Beklemekle geçti hayatım Gece gündüz hep yalvardım Kırıldı artık sazım *** Yetmez miydi ona aşkım? Beklemekle geçti hayatım Gece gündüz hep yalvardım Kırıldı artık sazım *** İçmişim, dertliyim Bir bilsen ben ne haldeyim İçmişim, dertliyim Ben sensizim neyleyim? *** İçmişim, dertliyim Bir bilsen ben ne haldeyim İçmişim, dertliyim Ben sensizim neyleyim? *** Duyduk duymadık demeyin Doğru söyleyin N'olur benden gizlemeyin Şimdi o kimin? *** Yetmez miydi ona aşkım? Beklemekle geçti hayatım Gece gündüz hep yalvardım Kırıldı artık sazım *** Yetmez miydi ona aşkım? Beklemekle geçti hayatım Gece gündüz hep yalvardım Kırıldı artık sazım *** İçmişim, dertliyim Bir bilsen ben ne haldeyim İçmişim, dertliyim Ben sensizim neyleyim? *** İçmişim, dertliyim Bir bilsen ben ne haldeyim İçmişim, dertliyim Ben sensizim neyleyim? *** İçmişim, dertliyim Bir bilsen ben ne haldeyim İçmişim, dertliyim Ben sensizim neyleyim? *** İçmişim, dertliyim Bir bilsen ben ne haldeyim İçmişim, dertliyim Ben sensizim neyleyim? *** Ben sensizim neyleyim?

Üzgünüm O Kadın Ben Değilim Taş gibi olsam da Sabrın bile bir sınırı var Çok büyük konuşma Her günahın tövbesi var *** Bir gülüşün yeter Yüzündeki düğümün, bir çözümü yok mu? Acır, olsun geçer Sanki her gidişinin, bir dönüşü yok mu? *** Dönüp dönüp aynı hatayı bana yaptıramazsın canım Isıtıp ısıtıp bu numarayı bana yutturamazsın canım Aynı hatayı bana yaptıramazsın canım Bu numarayı bana yutturamazsın canım *** Her şeyi göze alıp seviyorlar Üzgünüm, o kadın ben değilim Belki gururdan olur, diyemedim ama Ah, inan aşkından ölebilirim *** Her şeyi göze alıp seviyorlar Üzgünüm, o kadın ben değilim Belki gururdan olur, diyemedim ama Ah, inan aşkından ölebilirim *** Dönüp dönüp aynı hatayı bana yaptıramazsın canım Isıtıp ısıtıp bu numarayı bana yutturamazsın canım Aynı hatayı bana yaptıramazsın canım Bu numarayı bana yutturamazsın canım *** Her şeyi göze alıp seviyorlar Üzgünüm, o kadın ben değilim Belki gururdan olur, diyemedim ama Ah, inan aşkından ölebilirim *** Her şeyi göze alıp seviyorlar Üzgünüm, o kadın ben değilim Belki gururdan olur, diyemedim ama Ah, inan aşkından ölebilirim *** Belki gururdan olur, diyemedim ama Ah, inan aşkından ölebilirim

Sözün Sözmüdür Gönlüme bir garip haller oldu Bitmeden biri diğerine tutuldu Hayra alamet mi bu olanlar? Çıkamadım içinden, beni kurtar *** Gönlüme bir garip haller oldu Bitmeden biri diğerine tutuldu Hayra alamet mi bu olanlar? Çıkamadım içinden, beni kurtar *** Sözün söz müdür bilmeden Çaresiz geliyorum peşinden Hata olabilir bu aslında Dert çekemem artık elinden *** Sözün söz müdür bilmeden Çaresiz geliyorum peşinden Hata olabilir bu aslında Dert çekemem artık elinden *** Gönlüme bir garip haller oldu Bitmeden biri diğerine tutuldu Hayra alamet mi bu olanlar? Çıkamadım içinden, beni kurtar *** Sözün söz müdür bilmeden Çaresiz geliyorum peşinden Hata olabilir bu aslında Dert çekemem artık elinden *** Sözün söz müdür bilmeden Çaresiz geliyorum peşinden Hata olabilir bu aslında Dert çekemem artık elinden *** Benim sanki sana ihtiyacım var Yalnız kalmam ki ölene kadar Teselli bulsam, ona değer Bu kadar ihanete akıl mı yeter? *** Sözün söz müdür bilmeden Çaresiz geliyorum peşinden Hata olabilir bu aslında Dert çekemem artık elinden *** Sözün söz müdür bilmeden Çaresiz geliyorum peşinden Hata olabilir bu aslında Dert çekemem artık elinden

Hadi Geçmiş Olsun Belki bu şarkı uyandırır seni Yüz yıllık uykundan Gitme o utandırır seni Boyundan posundan *** Bu şarkı uyandırır seni Yüz yıllık uykundan Gitme o utandırır seni Boyundan posundan *** Zaman kötü kötü zaman Büyümelisin çocuk inan Karanlığı giymiş zaman Kabus olur sonra rüyan *** Herkesler sen de dahil Aşkıma inanmadın Beş paralık bir ruhun vardı Şeytan'a sattın *** Kendine bul birini Yanında güzel dursun Harcadığın bir ömre yazık Hadi geçmiş olsun *** Herkesler sen de dahil Aşkıma inanmadın Beş paralık bir ruhun vardı Şeytana sattın *** Kendine bul birini Yanında güzel dursun Harcadığın bir ömre yazık Hadi geçmiş olsun *** İstesem bu aşk süründürür seni Çok uzun zaman Ne öldürür ne güldürür seni Böyle gider bi zaman *** Bu aşk süründürür seni Çok uzun zaman Ne öldürür ne güldürür seni Böyle gider bi zaman *** Zaman kötü kötü zaman Büyümelisin çocuk inan Karanlığı giymiş zaman Kabus olur sonra rüyan *** Herkesler sen de dahil Aşkıma inanmadın Beş paralık bir ruhun vardı Şeytana sattın *** Kendine bul birini Yanında güzel dursun Harcadığın bir ömre yazık Hadi geçmiş olsun *** Herkesler sen de dahil Aşkıma inanmadın Beş paralık bir ruhun vardı Şeytana sattın *** Kendine bul birini Yanında güzel dursun Harcadığın bir ömre yazık Hadi geçmiş olsun *** Zaman kötü kötü zaman Büyümelisin çocuk inan Karanlığı giymiş zaman Kabus olur sonra rüyan *** Herkesler sen de dahil Aşkıma inanmadın Beş paralık bir ruhun vardı Şeytana sattın *** Kendine bul birini Yanında güzel dursun Harcadığın bir ömre yazık Hadi geçmiş olsun *** Herkesler sen de dahil Aşkıma inanmadın Beş paralık bir ruhun vardı Şeytana sattın *** Kendine bul birini Yanında güzel dursun Harcadığın bir ömre yazık Hadi geçmiş olsun

Mendil Bir bakarsın akşam olmuş güneş nedir görmeden Deli gönlün âşık olmuş sevgi nedir bilmeden Bir bakarsın akşam olmuş güneş nedir görmeden Deli gönlün âşık olmuş sevgi nedir bilmeden *** Ah bu hâlim, can bu hâlim hep senin yüzünden Uzağıma düştün ama düşmedin gözümden Ah bu hâlim, can bu hâlim hep senin yüzünden Uzağıma düştün ama düşmedin gözümden *** Salla yârim mendilini, çok özledim güzel ellerini Hadi yine söyle sevdiğini, herkesi kıskandır Salla yârim mendilini, çok özledim güzel ellerini Hadi yine söyle sevdiğini, herkesi kıskandır *** Bir bakarsın akşam olmuş güneş nedir görmeden Deli gönlün âşık olmuş sevgi nedir bilmeden *** Ah bu hâlim, can bu hâlim hep senin yüzünden Uzağıma düştün ama düşmedin gözümden Salla yârim mendilini, çok özledim güzel ellerini Hadi yine söyle sevdiğini, herkesi kıskandır *** Salla yârim mendilini, çok özledim güzel ellerini Hadi yine söyle sevdiğini, herkesi kıskandır *** Salla yârim mendilini, çok özledim güzel ellerini Hadi yine söyle sevdiğini, herkesi kıskandır

Bakarım Keyfime Niye bu kadar niye Acele etmeler? Yangından kaçar gibi Terk etmeler *** Zamanı değil ama Son sözümü dinle Gidip adam olacaksan Git sakın dönme *** Günah gibi boynuna Sarılmam hiç üzülme Bende can taşıyorum Bakarım keyfime *** Günah gibi boynuna Sarılmam hiç üzülme Bende can taşıyorum Bakarım keyfime *** Niye bu kadar niye Acele etmeler? Yangından kaçar gibi Terk etmeler *** Zamanı değil ama Son sözümü dinle Gidip adam olacaksan Git sakın dönme *** Günah gibi boynuna Sarılmam hiç üzülme Bende can taşıyorum Bakarım keyfime *** Günah gibi boynuna Sarılmam hiç üzülme Bende can taşıyorum Bakarım keyfime *** Günah gibi boynuna Sarılmam hiç üzülme Bende can taşıyorum Bakarım keyfime

Bana Olanlar Mutluyum diye sevinen bendim İnanıp aşkına her şeyimle senindim Mutluyum diye sevinen bendim İnanıp aşkına her şeyimle senindim *** Ben aradım belamı Çekiyorum bak cezamı Hadi kalbim yeter artık Şu yaptığın reva mı *** Bana olanlar düşman başına Gün aşırı gelmişim yanına Bende hata düştüm oyununa Vazgeç yürek git kendi yoluna *** Olanlar düşman başına Gün aşırı gelmişim yanına Ama bende hata düştüm oyununa Vazgeç yürek git kendi yoluna *** Düşman başına Gün aşırı gelmişim yanına Ama bende hata düştüm oyununa Vazgeç yürek git kendi yoluna *** Olanlar düşman başına Gün aşırı gelmişim yanına Ama bende hata düştüm oyununa Vazgeç yürek git kendi yoluna

Kazanamadık Yazılmış ayrılıklara çare bulamadık Güzeldi her şey yine bir arada olamadık Belki bir gün döner şansımız merak etme Biz senle kazanamadık *** Hava soğuk bekleme o kapıda Yeterince acı var bavulumda Kimsenin hatrına görünmez aşk aynada Bir kader oyunu yazılmış anlımıza *** Ne yardan geçer gönül Ne bir kula boyun eğer Bu el senin olsun kader Gün gelir devran döner *** Ne yardan geçer gönül Ne bir kula boyun eğer Bu el senin olsun kader Gün gelir devran döner *** Yaralı yüreğimize ilac bulamadık Güzeldi her şey başka kalpleri kırmadık Belki bir gün döner şansımız merak etme Ne sen ne ben bu oyunu kazanamadık *** Hava soğuk bekleme o kapıda Yeterince acı var bavulumda Kimsenin hatrına görünmez aşk aynada Bir kader oyunu yazılmış anlımıza *** Ne yardan geçer gönül Ne bir kula boyun eğer Bu el senin olsun kader Gün gelir devran döner *** Ne yardan geçer gönül Ne bir kula boyun eğer Bu el senin olsun kader Gün gelir devran döner *** Ne yardan geçer gönül Ne bir kula boyun eğer Bu el senin olsun kader Gün gelir devran döner *** Ne yardan geçer gönül Ne bir kula boyun eğer Bu el senin olsun kader Gün gelir devran döner