Hande Yener

Acısı çıkıyor bak yavaş yavaş Alıp götürdüğün şeyler Bana geri dönüyor *** Bir sorumlu ararsan Git başkasıyla savaş Ben seni çoktan unuttum Dile kolay geliyor *** Kader senin bildiğin gibi Kolay değişmez bir tanem Taşlara kazır gibi yazılır Kolay silinmez bir tanem *** Sen kendini severken Sevmenin lezzetini alamadın Ben aşkla sabah ettim Tövbeler bir muhabbet kuramadım *** Sen kendini severken Sevmenin lezzetini alamadın Ben aşkla sabah ettim Tövbeler bir muhabbet kuramadım (kuramadım) *** Acısı çıkıyor bak yavaş yavaş Alıp götürdüğün şeyler Bana geri dönüyor *** Bir sorumlu ararsan Git başkasıyla savaş Ben seni çoktan unuttum Dile kolay geliyor *** Kader senin bildiğin gibi Kolay değişmez bir tanem Taşlara kazır gibi yazılır Kolay silinmez bir tanem *** Sen kendini severken Sevmenin lezzetini alamadın Ben aşkla sabah ettim Tövbeler bir muhabbet kuramadım *** Sen kendini severken Sevmenin lezzetini alamadın Ben aşkla sabah ettim *** Tövbeler bir muhabbet kuramadım (kuramadım)