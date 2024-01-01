Alt Dudak (Baris Mert Peker Rem) Şarkı Sözleri
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Hande Yener
Alt Dudak (Baris Mert Peker Rem)
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Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Bu dünyada çılgın ararsan
Biri sensin biri ben
Ama artık delilik yok
Beni sen tut seni ben
***
Ne dünyaymış bırak dönsün dursun
Sabredince hiç öyle ermiyorsun
Ele geçmez bir daha böyle fırsat
Sevelim, sevişelim
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözünü gözüme, değdir o zaman
Kalbime dokun, aşk konuşalım
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözlerin gözüme, değdiği zaman
Hatırı kalır alt dudağın
***
Aşk başımıza bela
(Hasta la vista baby)
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Bu dünyada çılgın ararsan
Biri sensin biri ben
Ama artık delilik yok
Beni sen tut seni ben
***
Ne dünyaymış bırak dönsün dursun
Sabredince hiç öyle ermiyorsun
Ele geçmez bir daha böyle fırsat
Sevelim, sevişelim
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözünü gözüme, değdir o zaman
Kalbime dokun, aşk konuşalım
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözlerin gözüme, değdiği zaman
Hatırı kalır alt dudağın
***
Hani inatlaşmasak hala diyorum
Uzatmasak mesela
Zaman makinesine iki biletim var
Eminim senin de niyetin var (var, var)
***
O günlere dönsek ne kaybederiz
En fazla yine çok severiz
Yine aşık olur yine her şeyi berbat ederiz
Bir delilik yapsak mı ne dersin?