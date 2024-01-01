Hande Yener

Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Bu dünyada çılgın ararsan Biri sensin biri ben Ama artık delilik yok Beni sen tut seni ben *** Ne dünyaymış bırak dönsün dursun Sabredince hiç öyle ermiyorsun Ele geçmez bir daha böyle fırsat Sevelim, sevişelim *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözünü gözüme, değdir o zaman Kalbime dokun, aşk konuşalım *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözlerin gözüme, değdiği zaman Hatırı kalır alt dudağın *** Aşk başımıza bela (Hasta la vista baby) *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Bu dünyada çılgın ararsan Biri sensin biri ben Ama artık delilik yok Beni sen tut seni ben *** Ne dünyaymış bırak dönsün dursun Sabredince hiç öyle ermiyorsun Ele geçmez bir daha böyle fırsat Sevelim, sevişelim *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözünü gözüme, değdir o zaman Kalbime dokun, aşk konuşalım *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözlerin gözüme, değdiği zaman Hatırı kalır alt dudağın *** Hani inatlaşmasak hala diyorum Uzatmasak mesela Zaman makinesine iki biletim var Eminim senin de niyetin var (var, var) *** O günlere dönsek ne kaybederiz En fazla yine çok severiz Yine aşık olur yine her şeyi berbat ederiz Bir delilik yapsak mı ne dersin?