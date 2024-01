Hande Yener

Ne mektubun geliyor ne de bir haberin Hayallerim bile aynı artık ezberledim Kahrolurum biliyorsun sensin tek sebebim Dağlar gibi yüreğimi parçaladın yar sen *** Aaaah *** Düğümledin yollarımı Boş bıraktın kollarımı Sana verdim yıllarımı Acımadın ki sen *** Aaaah *** Keder olsan çekiyordum Tükensem of demiyordum Canımdan çok seviyordum Anlamadın ki sen *** Ne mektubun geliyor ne de bir haberin Hayallerim bile aynı artık ezberledim Kahrolurum biliyorsun sensin tek sebebim Dağlar gibi yüreğimi parçaladın yar sen *** Aaaah *** Düğümledin yollarımı Boş bıraktın kollarımı Sana verdim yıllarımı Acımadın ki sen *** Aaaah *** Keder olsan çekiyordum Tükensem of demiyordum Canımdan çok seviyordum Anlamadın ki sen *** Düğümledin yollarımı Boş bıraktın kollarımı Sana verdim yıllarımı Acımadın ki sen *** Aaaah *** Keder olsan çekiyordum Tükensem of demiyordum Canımdan çok seviyordum Anlamadın ki sen