Hande Yener

Arsız Saklayamayız artık aşkı Alev aldık Söndüremeyiz yandık Deli yel aldı *** Tesadüf değil Bu yangını sen çıkardın Geç kaldın, yine geç kaldın Yarım kaldım, sensiz kaldım *** Aşk varsa karşında Kim yenebilir Zamanımı kim yenebilir Savaşma boşuna Ne olabilir Ne şimdi ne sonra ödün verir *** Çal kapımı çal Bu ruh arsız, kararsız Soy beni içim rahat Aklım tutarsız *** Çal kalbimi çal Bu ruh arsız, kararsız Çöl gibi içim kurak Susuz ve yalnız *** Durduramayız artık aşkı Alev aldık Söndüremeyiz yandık Deli yel aldı *** Tesadüf değil (tesadüf değil) Bu yangını sen çıkardın Geç kaldın, yine geç kaldın Yarım kaldım, sensiz kaldım *** Aşk varsa karşında Kim yenebilir Zamanımı kim yenebilir Savaşma boşuna Ne olabilir Ne şimdi ne sonra ödün verir *** Çal kapımı çal Bu ruh arsız, kararsız Soy beni içim rahat Aklım tutarsız *** Çal kalbimi çal Bu ruh arsız, kararsız Çöl gibi içim kurak Susuz ve yalnız

Hayrola Aklım inanmaz o yalanlara İnce hesaplara, mutlak sonlara Zaman kalmaz oyalanmaya Nice telaşlara, korkak yaşlara *** Hey sen, büyük oyna, iyi düşün Yapayalnızsın, başla alışmaya Hey sen, çocuk olma, her şey meçhul Yapayalnızsın, başla alışmaya *** Kötü haber çok, iyi haber yok Kadere sitem çok, hep yarın ola Her yerde aşk var ama gören yok Herkesin derdi çok, hayrola? *** Kötü haber çok, iyi haber yok Kadere sitem çok, hep yarın ola Her yerde aşk var ama gören yok Herkesin derdi çok, hayrola? *** Aşk nerdeysen çık dışarı Yeller esiyor yerinde, eller geziyor tenimde Yok bunun başka bi' çıkarı Kimler duruyor yerinde, güller kuruyor elimde *** Aşk nerdeysen çık dışarı Yeller esiyor yerinde, eller geziyor tenimde Yok senden başka kralı Kimler duruyor yerinde, güller kuruyor elimde *** Aklım inanmaz o yalanlara İnce hesaplara, mutlak sonlara Zaman kalmaz oyalanmaya Nice telaşlara, korkak yaşlara *** Hey sen, büyük oyna, iyi düşün Yapayalnızsın, başla alışmaya Hey sen, çocuk olma, her şey meçhul Yapayalnızsın, başla alışmaya *** Kötü haber çok, iyi haber yok Kadere sitem çok, hep yarın ola Her yerde aşk var ama gören yok Herkesin derdi çok, hayrola? *** Kötü haber çok, iyi haber yok Kadere sitem çok, hep yarın ola Her yerde aşk var ama gören yok Herkesin derdi çok, hayrola? *** Aşk nerdeysen çık dışarı Yeller esiyor yerinde, eller geziyor tenimde Yok bunun başka bi' çıkarı Kimler duruyor yerinde, güller kuruyor elimde *** Aşk nerdeysen çık dışarı Yeller esiyor yerinde, eller geziyor tenimde Yok senden başka kralı Kimler duruyor yerinde, güller kuruyor elimde *** Aşk nerdeysen çık dışarı

Ok Yay Benden bu kadar, üzgünüm Zaman verdim, ödünç verdim zaman zaman Bir sebep yokmuş uzatmak için (uzatmak için) Şaştım ben inan, inan, inan *** Ok yaydan çıktı gitti başka zamana Başka aşklara, yollara Ok yaydan çıktı gitti başka zamana Başka aşklara, yollara *** Benden bu kadar, üzgünüm Savaş verdim, kayıp verdim, dayan dayan Bir sebep yokmuş uzatmak için (uzatmak için) Taştım ben inan, inan, inan *** Ok yaydan çıktı gitti başka zamana Başka aşklara, yollara Ok yaydan çıktı gitti başka zamana Başka aşklara, yollara *** Benden bu kadar Ok yaydan çıktı gitti

Deliler İstediğin gibi olmamı bekleme Duramam elde avuçta Umduğun şeyi yapmamı isteme Başkası olamam ben Başkası olamam ben Başkası olamam ben *** Kimse bana karışmasın, istemem Ezbere konuşmasın, dinlemem Herkes beni anlamasın, fark etmez Beklemem, beklemem *** Deliler, bize deli dediler Dediler dediler, bizi delirttiler Deliler, bize deli dediler Dediler dediler, bizi delirttiler *** Bildiğin gibi olmamı isteme Duramam elde avuçta Doğduğum güne dönmemi bekleme Başkası olamam ben Başkası olamam ben Başkası olamam ben *** Kimse bana karışmasın, istemem Ezbere konuşmasın, dinlemem Herkes beni anlamasın, fark etmez Beklemem, beklemem *** Deliler, bize deli dediler Dediler dediler, bizi delirttiler Deliler, bize deli dediler Dediler dediler, bizi delirttiler *** Deliler

Senden Uzakta Birini seveceksin belki Heyecanlanacaksın, yetmeyecek Değişeceksin belki İnkâr edeceksin, hiç bitmeyecek *** Aynıyım ben Hâlâ zihnime kazılı adın Bur'dayım ben Hâlâ boşlukta noktayım *** Or'dayım ben Zordayım ben Bur'dayım ben Hep dünden kalmayım *** Senden uzakta yaşam yok Günüm sayılı senin yanında Gece beyaz, ölüm kolay kolay *** Sen olmayınca sözler boş Günüm sayılı senin yanında Aşk masal, ölüm kolay kolay *** Birini seveceksin belki Heyecanlanacaksın, yetmeyecek Değişeceksin belki İnkâr edeceksin, hiç bitmeyecek *** Aynıyım ben Hâlâ zihnime kazılı adın Bur'dayım ben Hâlâ boşlukta noktayım *** Or'dayım ben Zordayım ben Bur'dayım ben Hep dünden kalmayım *** Senden uzakta yaşam yok Günüm sayılı senin yanında Gece beyaz, ölüm kolay kolay *** Sen olmayınca sözler boş Günüm sayılı senin yanında Aşk masal, ölüm kolay kolay

Narsist Yürüyüşünden belli, çok havalısın, farklısın Bakıyorum sana uzaktan, yangın mısın, salgın mısın? Farklı görünüyor yüzün, söyle nasıl bir şeysin? Bakışından belli, sen bi' başka âlemsin *** Tahrik ediyorsun bilerek Seviyorsun izlenmeyi gülerek Çıldırtıyorsun beni giderek Ateşliyorsun *** Etrafımı sardın, sendeyim hapis Bu zelzeleye davet, narsist Çembere aldın, çıkamam hapis Beni kendine bağladın, narsist *** Etrafımı sardın, sendeyim hapis Bu zelzeleye davet, narsist Çembere aldın, çıkamam hapis Beni kendine bağladın, narsist *** Yürüyüşünden belli, çok havalısın, farklısın Bakıyorum sana yakından, gerçek misin, yalan mısın? Farklı görünüyor için, söyle nasıl bir şeysin? Bakışından belli, sen bi' başka âlemsin *** Tahrik ediyorsun bilerek Seviyorsun izlenmeyi gülerek Çıldırtıyorsun beni giderek Ateşliyorsun *** Etrafımı sardın, sendeyim hapis Bu zelzeleye davet, narsist Çembere aldın, çıkamam hapis Beni kendine bağladın, narsist *** Etrafımı sardın, sendeyim hapis Bu zelzeleye davet, narsist Çembere aldın, çıkamam hapis Beni kendine bağladın, narsist

Ne Rüyası Ne görmemizi istiyorlar, ne bilmemizi Ne sormamızı istiyorlar, ne duymamızı Ne rüyası bu, ne dünyası Ne öncesi, ne sonrası *** İnsanlar robot gibi Yalanlar kurmuş sanki Yürüyorlar ceset gibi Ruhları alınmış sanki İnsanlar kuklalar gibi Eldeki oyuncak sanki *** İnsanlar köle gibi Canları satılık sanki Makineler var, sorgusuz içimde Devreler var, duygusuz Sağı solu bilir ama yön çizemez Komutları verenlere hayır diyemez Düşünemez, bilmez ki bunu Birileri ona söylemiş yolunu Farkındadır ama farkedemez Yolundan sapar ama çark edemez Cansız canlı, kansız kanlı Baksan dışardan delikanlı Ama eli kanlı bir alet Sadece etten ibaret Aklı fikri kalbi naylon Yolda yürüyen insan saylon Efendine söyle bizim gibiler var Sen akıllıysan bi de deliler var Otomat gibi tabiatınla dinle Ben özgürüm, edebiyatınla dinle Fikrini markete parketmişsin İpleri onlara terketmişsin Kukla gibi dans ederken Bana bakıp için giderse Halâ yol yakın Robot değil insan olabilirsin Karar verip, özgür olabilirsin "Tamam" diyen adam olmakla kalma Sana söylenen yalanlara kanma Silkelen, uyan, zincirini kır Bi kere de hayır diye haykır *** İnsanlar robot gibi Yalanlar kurmuş sanki Yürüyorlar ceset gibi Ruhları alınmış sanki İnsanlar kuklalar gibi Eldeki oyuncak sanki İnsanlar köle gibi Canları satılık sanki

Siz Artık çok geç yalvarma Dönüş yok o yıllara Bil ki sana bu son veda Yürekli olmadan Meydan okumadan yaşanmaz aşk Yanlış zaman, yanlış insan Tutunmak imkansız, bıktım yamalı sevdalardan Yanlış bahar Kış güneşi Yoruldum her bulduğumda, kaybetmekten seni Kıyamete kadar kapattım kalbimi Offff Azar coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde yine seni büyütür

Sarhoş Dünya Yetmedi mi? Kılıçlarımızı çektik Bitmedi mi? Acımızı çektik *** Uyutma beni, uyuşturma Yavaşlatıp da hızlandırma Uyutma beni, uyuşturma Yavaşlatıp hızlandırma *** Fişi çektim, bağlarımız kopuk kopuk Dallanıp budaklandırma Bitti gitti Sevişemem sevmeden *** Yaşam ölüm arasında Gidip gel bir defa kolaysa Kolaysa iç beni benim için Sarhoş dünya *** Aşk nefret arasında Gidip geldim, taş koyma Kolaysa iç beni benim için Sarhoş dünya *** Yetmedi mi? Kılıçlarımızı çektik Bitmedi mi? Acımızı çektik *** Uyutma beni, uyuşturma Yavaşlatıp da hızlandırma Uyutma beni, uyuşturma Yavaşlatıp hızlandırma *** Fişi çektim, bağlarımız kopuk kopuk Dallanıp budaklandırma Bitti gitti Sevişemem sevmeden *** Yaşam ölüm arasında Gidip gel bir defa kolaysa Kolaysa iç beni benim için Sarhoş dünya *** Aşk nefret arasında Gidip geldim, taş koyma Kolaysa iç beni benim için Sarhoş dünya