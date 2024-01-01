Hande Yener

-
Aşk müziği
Aşk müziği
Aşk müziği
Aşk müziği
***
Kelimeler yeter bazen her şeyi anlatmaya
Bu şarkı yeter bazen herkesi coşturmaya
Biz o gece tam olarak ne yaşadık? (ne yaşadık?)
Sürmeli mi, bozmuyor mu bu yasalık?
***
Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım?
Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalalım?
Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım?
Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalıca'z bakalım?
***
Aşk müziği
***
Kelimeler yeter bazen her şeyi anlatmaya
Bu şarkı yeter bazen herkesi coşturmaya
Biz o gece tam olarak ne yaşadık? (ne yaşadık?)
Sürmeli mi, bozmuyor mu bu yasalık?
***
Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım?
Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalalım?
Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım?
Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalıca'z bakalım?
***
Ne yapalım?
***
Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım?
Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalalım?
Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım?
Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalıca'z bakalım?
***
Aşk müziği
Kelimeler yeter bazen
-
Her şeyin farkındayım
Adın yok sanın yok
Çekinme bana anlat
***
Bir insan seviyorsa
Bu aşkla doyuyorsa durmalı
Yanımda durmalı
***
Ziyaret etmeden hep
Sürekli geliyorsa durmalı
Sözünde durmalı
***
Adın yok sanın yok
Unuttun aslında
Yalan çok dolan çok
Ben asla inanmam
***
Sağın yok solun yok
Ve sen tam karşımda
Lafın çok sonuç yok
Biraz daha rahat
***
Söylesene haydi şimdi
Çok sevmiştin di mi?
Nasıl olsa ölmeyeceğiz mi?
Gizleme derdini
Bana anlat, bana
Bana anlat, bana
-
Hhhhhhhhh
Haha haha haha haha
Haha haha haha haha
***
Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez
Bu yolu hiç dert etmez
Kalbim, kalbim
Küçük ya da büyük
Bir bavul hiç fark etmez
Anıları dert etmez
Sildim, sildim
***
Tam şu anda çıkmalıyım
Sonra belki geç kalırım, geç kalırım
Çok geç kalırım
Tabi şimdi
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Gözünün önünden uçup giderek
Nasıl söndürdüm bütün havanı
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Sözümde durup da çekip giderek
Nasıl söndürdüm senin havanı
Haha haha haha haha
***
Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez
Bu yolu hiç dert etmez
Kalbim, kalbim
Küçük ya da büyük
Bir bavul hiç fark etmez
Anıları dert etmez
Sildim, sildim
***
Tam şu anda çıkmalıyım
Sonra belki geç kalırım, geç kalırım
Çok geç kalırım
Tabi şimdi
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Gözünün önünden uçup giderek
Nasıl söndürdüm bütün havanı
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Sözümde durup ta çekip giderek
Nasıl söndürdüm senin havanı
Haha haha haha haha
-
Üç kişi beş kişi on kişi
Yordu çok herkesi aşk işi
Akıyor hayat ama bir kişi
Unutulmuyor
***
Bize hiç bakma
Örnek değiliz
Sonunu mutlu
Görmek değiliz
***
Şimdi dönüşü yok diyorum
Sana yolları durduruyorum
***
Üç kişi beş kişi on kişi
Yordu çok herkesi aşk işi
Akıyor hayat ama bir kişi
Unutulmuyor (Unutulmuyor)
***
Üç kişi beş kişi on kişi
Yordu çok herkesi aşk işi
Yalana alıştır herkesi
Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor
***
Bize hiç bakma
Örnek değiliz
Kaldığı yerden
Sürmek değiliz
***
Şimdi dönüşü yok diyorum
Sana yolları durduruyorum
***
Üç kişi beş kişi on kişi
Yordu çok herkesi aşk işi
Akıyor hayat ama bir kişi
Unutulmuyor (Unutulmuyor)
***
Üç kişi beş kişi on kişi
Yordu çok herkesi aşk işi
Yalana alıştır herkesi
Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor
***
Üç kişi beş kişi on kişi
Yordu çok herkesi aşk işi
Akıyor hayat ama bir kişi
Unutulmuyor
Bende unutulmuyor
Bende unutulmuyor
-
Aşkın dili olur mu?
Kalp atmasa duyulur mu?
İyi dinle durumumu
Birazdan anlatacağım
***
Soğuk ya da sıcaklardan
Ya da değişik kıtalardan
En rahatsız duyulandan seçtim
Birazdan atacağım
***
Türkçe'sini anlamadın
Belki böyle olur
Tercüme etsen bunu
Çok güzel duyulur
***
Ne mi o?
***
Baradayı deyyo
Naradayı zeyyov
Natuda nonazayi
Kambare kammabari
Turareyya tumba
***
Bir daha
Baradayı deyyo
Naradayı zeyyov
Natuda nonazayi
Kambare kammabari
Turareyya tumba
***
Aşkın dili olur mu?
Kalp atmasa duyulur mu?
İyi dinle durumumu
Birazdan anlatacağım
***
Türkçe'sini anlamadın
Belki böyle olur
Tercüme etsen bunu
Çok güzel duyulur
***
Ne mi o?
***
Baradayı deyyo
Naradayı zeyyov
Natuda nonazayi
Kambare kammabari
Turareyya tumba
***
Bir daha
Baradayı deyyo
Naradayı zeyyov
Natuda nonazayi
Kambare kammabari
Turareyya tumba
***
Aşkın dili olur mu?
***
Kalp atmasa duyulur mu?
***
Duyulur mu?
***
Ne mi o?
***
Bir daha
Baradayı deyyo
Naradayı zeyyov
Natuda nonazayi
Kambare kammabari
Turareyya tumba
***
Bir daha
Baradayı deyyo
Naradayı zeyyov
Natuda nonazayi
Kambare kammabari
Turareyya tumba
-
Bazı şeyler anlatınca duyulmaz
Gördün işte öyle bensiz durulmaz
Gülmek asla bir tebessüm sayılmaz
Ağlayanlar gülmek ister zor olmaz
***
Hadi bitti, ben yokum aslında
İlk defa her lafta
Kendimden bahsettim
***
Güzel bir yazın sonunda
Güneşten vazgeç ve hala
Bekle bekle bensiz bir kumsalda
***
Güzel bir yazın sonunda
Güneşten vazgeç ve zorla
Kokla kokla yüzlerce insan var
Ben yokum
***
Ve ben yokum
Bazı şeyler anlatınca duyulmaz
Gördün işte öyle bensiz durulmaz
Gülmek asla bir tebessüm sayılmaz
Ağlayanlar gülmek ister zor olmaz
***
Hadi bitti, ben yokum aslında
İlk defa her lafta
Kendimden bahsettim
***
Güzel bir yazın sonunda
Güneşten vazgeç ve hala
Bekle bekle bensiz bir kumsalda
***
Güzel bir yazın sonunda
Güneşten vazgeç ve zorla
Kokla kokla yüzlerce insan var
Ben yokum, ve ben yokum
-
Kimi anlar vardır ki
Her şey çok boş, her şey yalan
Kimi rüzgâr vardır ki
Esmez ki hiç aynı zaman
***
Gel bu dünyadan uzak, bir yere hep uğrasak
Aşk gelir salkım saçak, gerçeği gizler
***
Sorabilirim, sorabilirim
Burası değilse neresi yerim?
Bileni de yok, göreni de yok
Kendime bile boşa söverim
***
Durabilirim, durabilirim
Yönümü nasıl bulabilirim?
Yazdıklarımı kimse görmeden
Hiç düşünmeyip yine silerim
Anlayacaksın, böyle biriyim
***
Kimi anlar vardır ki
Her şey çok boş, her şey yalan
Kimi rüzgâr vardır ki
Esmez ki hiç aynı zaman
***
Gel bu dünyadan uzak, bir yere hep uğrasak
Aşk gelir salkım saçak, gerçeği gizler
***
Sorabilirim, sorabilirim
Burası değilse neresi yerim?
Bileni de yok, göreni de yok
Kendime bile boşa söverim
***
Durabilirim, durabilirim
Yönümü nasıl bulabilirim?
Yazdıklarımı kimse görmeden
Hiç düşünmeyip yine silerim
Anlayacaksın, böyle biriyim
-
Geceler zor
Işığım yok
Yalanım yok
Seni özledim
***
Heceler çok
Tek bir cümlem yok
Yattığım yerde
Seni düşledim
***
Şimdi şehri gezme vakti
Yalnız başıma
Yalnız başıma
Ne olur sanki
Aynı yerde çıksan karşıma
Çıksan karşıma
***
Dön bana, aşkta dur bana
Giderek daha da
Dağılır kalbim
Her yana
Dön bana, yapma zorlama
Birini yeniden tanıyıp
Boşuna alışıp sevmeye değmez
***
Şimdi şehri gezme vakti
Yalnız başıma
Yalnız başıma
Ne olur sanki
Aynı yerde çıksan karşıma
Çıksan karşıma
***
Dön bana, aşkta dur bana
Giderek daha da
Dağılır kalbim
Her yana
Dön bana, yapma zorlama
Birini yeniden tanıyıp
Boşuna alışıp sevmeye değmez
***
Dön bana, yapma zorlama
Birini yeniden tanıyıp
Boşuna alışıp sevmeye değmez
-
Seni gördüm, gördüğümden mutluyum
Senle çok huzurluyum, hadi sen de gül
Sana sordum, sorduğumdan umutluyum
Kalbine bulutluyum, uç ve sen de gör
***
Seni gördüm, gördüğümden mutluyum
Senle çok huzurluyum, hadi sen de gül (sen de, sen de gül)
Sana sordum, sorduğumdan umutluyum
Kalbine bulutluyum, uç ve sen de gör (sen de, sen de gör)
***
Gördüğünden, duyduğundan pişman olmazsın sen
Doğduğun gün say bugün ne güzel
***
Aşk geldi ner'deyse bize bu sevgi çok geldi diye
Gitmezsin, kalbime sözün var (sözün var)
Bir başka yaz geldi bize, böyle çok denk geldi yine
Birlikte ölmekte çözüm var (çözüm var)
***
Seni gördüm, gördüğümden mutluyum
Senle çok huzurluyum, hadi sen de gül (sen de, sen de gül)
Sana sordum, sorduğumdan umutluyum
Kalbine bulutluyum, uç ve sen de gör (sen de, sen de gör)
***
Gördüğünden, duyduğundan pişman olmazsın sen
Doğduğun gün say bugün ne güzel
***
Aşk geldi ner'deyse bize bu sevgi çok geldi diye
Gitmezsin, kalbime sözün var (sözün var)
Bir başka yaz geldi bize, böyle çok denk geldi yine
Birlikte ölmekte çözüm var (çözüm var)
-
Pek de kıyamet kopmadı
Ayrılınca
Rüzgar bizi kandırıp
Ters yöne yollayınca
Senin derdi anladım
Bir daha anlatınca
Bütün yükü topladım
Omzuna yaslanınca
Bizim için elimden
Gelen budur dediysem
Sıra sende
Keşke bir an önce
Geri dönmek istesen
Senden bir gün önce
Doğup öyle beklesem
Keşke bir an önce
Geri dönmek istesen
Böyle kader işte
Buna karşı gelmesen
Keşke
-
Tanıdın zannettin beni üç yılda
Bitmez hiç farz ettin, yalan aslında
İyi günde sen, kötü günde sen
Nasıl desem teşekkürler, teşekkürler
***
Ayrılık aşkın sessiz kardeşidir
Kim kimin bilmem kalpte son eşidir
Bunca yıl senle geçti ve son kez
Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler
Teşekkürler sana son kez teşekkürler
***
Ne yaparsan yap, her zaman iyi ol
Ne olur durdur hüzününü
Bilirim korkma ilk gün hep zordur
Son lafım budur teşekkürler, teşekkürler
***
Tanıdım zannettim seni üç yılda
Kalbime bahsettim o da farkında
İyi günde ben, kötü günde ben
Nasıl dedin teşekkürler, teşekkürler
-
Hep aynı sözler bizde
Hep aynı yüzler bizde
Vakti yok
Aşkın vakti yok
***
Sürekli aynı tekrar
Cesaret bulmuş ancak
Hakkı yok
Aşkın hakkı yok
***
Geceyi bırak
Bana gündüzü göster
Işığı kapat
Bizi ay görmek ister
***
Hadi coştum ben
Sana koştum ben de
Ner'desin?
Ner'desin? Söyle
***
Aynı düştün hep
İlk gülüştün sen de
Ner'desin?
Ner'desin? Söyle
***
Ner'desin?
Ner'desin? Söyle
***
Yorulmuş yağmurlarla
Döndün de bize hiçbir
Fayda yok
Aşka fayda yok
***
Dizilmiş yıldızlarda
İşaret buldum sanma
Şansı yok
Aşkın şansı yok
***
Geceyi bırak
Bana gündüzü göster
Işığı kapat
Bizi ay görmek ister
***
Hadi coştum ben
Sana koştum ben de
Ner'desin?
Ner'desin? Söyle
***
Aynı düştün hep
İlk gülüştün sen de
Ner'desin?
Ner'desin? Söyle
***
Hadi coştum ben
Sana koştum ben de
Ner'desin?
Ner'desin? Söyle
***
Aynı düştün hep
İlk gülüştün sen de
Ner'desin?
Ner'desin? Söyle
***
Hep aynı sözler bizde
Hep aynı yüzler bizde
Vakti yok
Aşkın vakti yok