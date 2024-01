Hande Yener

Aşk müziği Aşk müziği Aşk müziği Aşk müziği *** Kelimeler yeter bazen her şeyi anlatmaya Bu şarkı yeter bazen herkesi coşturmaya Biz o gece tam olarak ne yaşadık? (ne yaşadık?) Sürmeli mi, bozmuyor mu bu yasalık? *** Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım? Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalalım? Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım? Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalıca'z bakalım? *** Aşk müziği *** Kelimeler yeter bazen her şeyi anlatmaya Bu şarkı yeter bazen herkesi coşturmaya Biz o gece tam olarak ne yaşadık? (ne yaşadık?) Sürmeli mi, bozmuyor mu bu yasalık? *** Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım? Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalalım? Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım? Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalıca'z bakalım? *** Ne yapalım? *** Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım? Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalalım? Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım? Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalıca'z bakalım? *** Aşk müziği Kelimeler yeter bazen

Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor *** Bize hiç bakma Örnek değiliz Sonunu mutlu Görmek değiliz *** Şimdi dönüşü yok diyorum Sana yolları durduruyorum *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor (Unutulmuyor) *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Yalana alıştır herkesi Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor *** Bize hiç bakma Örnek değiliz Kaldığı yerden Sürmek değiliz *** Şimdi dönüşü yok diyorum Sana yolları durduruyorum *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor (Unutulmuyor) *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Yalana alıştır herkesi Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor Bende unutulmuyor Bende unutulmuyor