Hande Yener

Aşk Sandım Şarkı Sözleri
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Bende bi' güneş doğdu sabah olmadan
Hissedebiliyorum artık zamanı
Ve biriken hiçbir şeyi almadan
Yolları yormadan gidiyorum
***
Her gün, her gün dönüştüğün
Bir başkası var geceyi bölüştüğüm
Ve dahası çok fazlası var
Sığamadım, dünyası dar
***
Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım
Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım
Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım
Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım
Oo!
***
Bir fikir var aklımda hiç susmayan
Biliyorum sanki her cevabı
Ve peşime aklımda bir şey takmadan
Yolları yormadan gidiyorum
***
Bendim aşkın olmadığı devirde
Aşk sandığım biriyle
Dev gemiler batırdım
Hepsi derinde
***
Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım
Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım
Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım
Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım
Oo!
***
Her gün, her gün dönüştüğün
Bir başkası var geceyi bölüştüğüm
Ve dahası çok fazlası var
Sığamadım, dünyası dar
***
Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım
Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım
Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım
Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım
Oo!