Hande Yener

Bende bi' güneş doğdu sabah olmadan Hissedebiliyorum artık zamanı Ve biriken hiçbir şeyi almadan Yolları yormadan gidiyorum *** Her gün, her gün dönüştüğün Bir başkası var geceyi bölüştüğüm Ve dahası çok fazlası var Sığamadım, dünyası dar *** Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım Oo! *** Bir fikir var aklımda hiç susmayan Biliyorum sanki her cevabı Ve peşime aklımda bir şey takmadan Yolları yormadan gidiyorum *** Bendim aşkın olmadığı devirde Aşk sandığım biriyle Dev gemiler batırdım Hepsi derinde *** Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım Oo! *** Her gün, her gün dönüştüğün Bir başkası var geceyi bölüştüğüm Ve dahası çok fazlası var Sığamadım, dünyası dar *** Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım Oo! Aşk sandım, aşk sandım, aşk sandım Oo!