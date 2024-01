Kalmadı Aşk Kalmadı Aman Aman Kalmadı Aşk Kalmadı Yine yolunu şaşırmış Aşkım nerde? Gece yine bana gelmiş Ay her yerde *** Bozdu oyunu Yazdım sonunu Küreklerini çekerken Bildiği yolu yürüdüm Ama kalmadı Aşk tohumu *** Gel de bana sor Sol Yangınımı Bir bulamadım Dert ortağımı Rüzgara karışmış sırlarını Gözlerime yazdım her yanını *** Gel de bana sor Sol Yangınımı Bir bulamadım Dert ortağımı Rüzgara karışmış sırlarını Gözlerime yazdım her yanını *** Gel de bana sor *** Kalmadı Aşk Kalmadı Aman aman Yine yolunu şaşırmış Aşkım nerde? Gece yine bana gelmiş Ay her yerde *** Bozdu oyunu Yazdım sonunu Küreklerini çekerken Bildiği yolu yürüdüm Ama kalmadı Aşk tohumu *** Gel de bana sor Sol Yangınımı Bir bulamadım Dert ortağımı Rüzgara karışmış sırlarını Gözlerime yazdım her yanını *** Gel de bana sor Sol Yangınımı Bir bulamadım Dert ortağımı Rüzgara karışmış sırlarını Gözlerime yazdım her yanını *** Gel de bana sor Gel de bana sor kalmadı Aşk tohumu *** kalmadı Aşk tohumu kalmadı Aşk kalmadı kalmadı Aşk kalmadı Aşk tohumu kalmadı Aşk kalmadı kalmadı Aşk kalmadı Aşk tohumu