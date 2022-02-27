Aşkın Ateşi Şarkı Sözleri
Hande Yener Aşkın Ateşi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Aşkın Ateşi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkın Ateşi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Fener alayı gibi şu mübarek
Aşk dünyamız duman altı
Yanan yanana ama pişen yok
İki lafın arası aşk acısı
***
Fener alayı gibi şu mübarek
Aşk dünyamız duman altı
Yanan yanana ama pişen yok
İki lafın arası aşk acısı
***
Yazın çıkan orman yangını gibi
Yazın yakmadığı çok belli
Kundaktan çıkan her çocuğuna
Sen öğrettin aşk
Aşk ateşi
***
Yazın çıkan orman yangını gibi
Yazın yakmadığı çok belli
Kundaktan çıkan her çocuğuna
Sen öğrettin aşk
Aşk ateşi (aşk ateşi, aşk ateşi)
***
Aşkın ateşi yakarmış ateşi
Duydunuz mu aşkın ateşini
Hangi ateşte yanmayı dilerdin
Pişmeyene söyle ne denirdi?
Aşkın ateşi yakarmış ateşi
Duydunuz mu aşkın ateşini
Hangi ateşte yanmayı dilerdin
Pişmeyene söyle ne denirdi?
Çiğ mi?
Hı hı
***
Fener alayı gibi şu mübarek
Aşk dünyamız duman altı
Yanan yanana ama pişen yok
İki lafın arası aşk acısı
***
Fener alayı gibi şu mübarek
Aşk dünyamız duman altı
Yanan yanana ama pişen yok
İki lafın arası aşk acısı
***
Yazın çıkan orman yangını gibi
Yazın yakmadığı çok belli
Kundaktan Çıkan her çocuğuna
Sen öğrettin aşk
Aşk ateşi
***
Yazın çıkan orman yangını gibi
Yazın yakmadığı çok belli
Kundaktan çıkan her çocuğuna
Sen öğrettin aşk
Aşk ateşi (aşk ateşi, aşk ateşi)
***
Aşkın ateşi yakarmış ateşi
Duydunuz mu aşkın ateşini
Hangi ateşte yanmayı dilerdin
Pişmeyene söyle ne denirdi?
***
Aşkın ateşi yakarmış ateşi
Duydunuz mu aşkın ateşini
Hangi ateşte yanmayı dilerdin
Pişmeyene söyle ne denirdi?
***
Aşkın ateşi yakarmış ateşi
Duydunuz mu aşkın ateşini
Hangi ateşte yanmayı dilerdin
Pişmeyene söyle ne denirdi?
***
Aşkın ateşi yakarmış ateşi
Duydunuz mu aşkın ateşini
Hangi ateşte yanmayı dilerdin
Pişmeyene söyle ne denirdi?
Çiğ mi?
Hı hı
***
Hâlbuki bırak peşimizi uzanalım
Çimenler üstüne aşk açalım
Görelim günümüzü görelim ilerde
Ne olursak olalım biz olalım