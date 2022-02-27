Hande Yener

Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız duman altı Yanan yanana ama pişen yok İki lafın arası aşk acısı *** Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız duman altı Yanan yanana ama pişen yok İki lafın arası aşk acısı *** Yazın çıkan orman yangını gibi Yazın yakmadığı çok belli Kundaktan çıkan her çocuğuna Sen öğrettin aşk Aşk ateşi *** Yazın çıkan orman yangını gibi Yazın yakmadığı çok belli Kundaktan çıkan her çocuğuna Sen öğrettin aşk Aşk ateşi (aşk ateşi, aşk ateşi) *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? Çiğ mi? Hı hı *** Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız duman altı Yanan yanana ama pişen yok İki lafın arası aşk acısı *** Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız duman altı Yanan yanana ama pişen yok İki lafın arası aşk acısı *** Yazın çıkan orman yangını gibi Yazın yakmadığı çok belli Kundaktan Çıkan her çocuğuna Sen öğrettin aşk Aşk ateşi *** Yazın çıkan orman yangını gibi Yazın yakmadığı çok belli Kundaktan çıkan her çocuğuna Sen öğrettin aşk Aşk ateşi (aşk ateşi, aşk ateşi) *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? Çiğ mi? Hı hı *** Hâlbuki bırak peşimizi uzanalım Çimenler üstüne aşk açalım Görelim günümüzü görelim ilerde Ne olursak olalım biz olalım