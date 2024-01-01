Hande Yener

-
Ben âşık olunca bitti denen sonsuz aşk yeniden başlar
***
Ben âşık olunca ay hiç dinlenmez, gökteki ışıklar açılır
***
İyiler kazanır, mutlu son başlar
Kollarım açılır, sokağa fırlar
Kör bir ruh kaybolur, iki göz bulur
Gözleri açılır, Tanrı'yı anlar
***
Bitince bitti, gidince gelmeyecek san
Aşkın gücü bu, istersen sahteye kuşan
Bitince bitti, gidince gelmeyecek san
Aşkın gücü bu, istersen sahteye kuşan
Bitince bitti, gidince gelmeyecek san
Yeniden başlar
***
Ben âşık olunca bitti denen sonsuz aşk yeniden başlar
***
Ben âşık olunca ay hiç dinlenmez, gökteki ışıklar açılır
***
İyiler kazanır, mutlu son başlar
Kollarım açılır, sokağa fırlar
Kör bir ruh kaybolur, iki göz bulur
Gözleri açılır, Tanrı'yı anlar
***
Bitince bitti, gidince gelmeyecek san
Aşkın gücü bu, istersen sahteye kuşan
Bitince bitti, gidince gelmeyecek san
Aşkın gücü bu, istersen sahteye kuşan
Bitince bitti, gidince gelmeyecek san
Yeniden başlar
-
Veriyor
***
Biliyor
***
Harcadım
Hırpaladım çok
Çok zarar verdim
Beni affet
(Affet)
***
İnsan
Tuhaf, ne hoyrat
Ne şaheser ve
Nasıl ilkel, hayret
***
Veriyor
***
Biliyor
-
Olanlar yağmurundan sonra
Ölümden yeniden doğumdan sonra
İsmini hatırla ve sevebildiğini
Çok mu zor çok mu zaman alır
Çok mu uzak
***
Şimdi geri mi duracaksın
Saklanacak mısın şimdi
Başa mı döneceksin
Ne yaparsın
Şimdi geri mi duracaksın
***
Saklanacak mısın şimdi
Başa mı döneceksin
Ne yaparsın
Kimi sevmiyorsan dön etrafında
***
Görmüyorsa seni göster parmağınla
Kimi seviyorsan dön etrafında
Gökyüzüne uzan del parmağınla
***
Olanlar yağmurundan sonra
Ölümden yeniden doğumdan sonra
İsmini hatırla ve sevebildiğini
Çok mu zor çok mu zaman alır
Çok mu uzak
***
Şimdi geri mi duracaksın
Saklanacak mısın şimdi
Başa mı döneceksin
Ne yaparsın
***
Şimdi geri mi duracaksın
Saklanacak mısın şimdi
Başa mı döneceksin
Ne yaparsın
***
Kimi sevmiyorsan dön etrafında
Görmüyorsa seni göster parmağınla
Kimi seviyorsan dön etrafında
Gökyüzüne uzan del parmağınla
-
Gerçek bir tanedir aslında
Ve herkes bilir aslında gerçeği
Ama senden yana olmayınca denersin
Değiştirmeyi
***
Biraz geç, biraz erken
Bir an her insan aynı yolun bir yerinde
Bu kadar tanıdık çıkar mıydı yoksa?
Ahlaksız sayanlar sevişmeyi
***
Sevdim, gidiyorum de
Olmasın yalan
Sevdim, gidiyorum de
Olmasın yalan
***
Benim de işime gelmez bakarsan
Seni anlıyorsam bil ki mecburiyetten
Yanarken yaktığını anlarsın
Çünkü o zaman bilebilirsin biraz hâlden
***
Benim de işime gelmez bakarsan
Seni anlıyorsam bil ki mecburiyetten
Yanarken yaktığını anlarsın
Çünkü o zaman bilebilirsin biraz hâlden
***
Başkasının acısına rağmen
Sever yürek ama doğal cezadan
Korkup saklamak, bana gelince acının
Esası gerek
***
Sevdim, gidiyorum de
Olmasın yalan
Sevdim, gidiyorum de
Olmasın yalan
***
Benim de işime gelmez bakarsan
Seni anlıyorsam bil ki mecburiyetten
Yanarken yaktığını anlarsın
Çünkü o zaman bilebilirsin biraz hâlden
***
Kederimden ölsem de
Bir şey gelmez elimden
Kaybetti aidiyetten
Benim aşkım değerinden
***
İnsan karar verince
Öldürmeye birini
Gerekçe bulur önce
İkna eder kendini
***
Kederimden ölsem de
Bir şey gelmez elimden
Kaybetti aidiyetten
Benim aşkım değerinden
-
Dün hiç yok gibi, uzak kasımdan soğuk gibi
Kar yağıyordu yalnızdım, savaşlar, cepheler
Sonra sen geldin, arasından sislerin
Büyük yakaların vardı gösterişliydin
Dedin ki ben, romeo gerçek aşkın savaşçısı (savaşçısı)
Yalnızlık bitti sil gözyaşlarını
***
Kavga etmez sever beni
Romeo romeo romeo romeo
Sabaha kadar kucaklar beni
Romeo romeo romeo romeo
***
Kavga etmez sever beni
Romeo romeo romeo romeo
Sabaha kadar kucaklar beni
Romeo romeo romeo romeo
***
Hassas tüy gibi, umut giyindim zırh gibi
Ağlıyordum yalnızdım, seyirciler, sahneler
Sonra sen geldin, arasından sislerin
Büyük yakaların vardı gösterişliydin
Dedin ki ben, romeo gerçek aşkın savaşçısı
Yalnızlık bitti sil gözyaşlarını
***
Kavga etmez sever beni
Romeo romeo romeo romeo
Sabaha kadar kucaklar beni
Romeo romeo romeo romeo
***
Kavga etmez sever beni
Romeo romeo romeo romeo
Sabaha kadar kucaklar beni
Romeo romeo romeo romeo
-
Otur yanıma
Boz suskunluğu
Yaşadığın ne fırtınaysa
Dinlemem lazım
Sonlar sadece
Var yazılınca
Yazdığın kanunumuzsa
Yazmaman lâzım
***
Yıkar fırtına
Yok zamanımız
Bilmem ki rolüm neyse
Oynamam lâzım
Nedense ben hep hazırım
Zorsa, imkânsızsa
Yıkar fırtına
***
Düşman değiliz
Sen kaçsan da
Benim korkmamam lâzım
Nedense ben hep hazırım
Zorsa, imkânsızsa
***
Sonlar sadece
Var yazılınca
Yazdığın kanunumuzsa
Yazmaman lâzım
Yıkar fırtına
Yok zamanımız
Bilmem ki rolüm neyse
Oynamam lâzım
***
Nedense ben hep hazırım
Zorsa, imkânsızsa
Yıkar fırtına
Düşman değiliz
Sen kaçsan da
Benim korkmamam lâzım
Nedense ben hep hazırım
Zorsa, imkânsızsa
***
Çocuk ruhluyum
Ruhluyum harcayamam
Senle doluyum
Doluyum harcayamam
Çocuk ruhluyum
Ruhluyum harcayamam
***
Korkmam hayat doluyum
Doluyum harcayamam
Korkmam senle doluyum
Sensiz yaşayamam
-
Seninle yürümek beni bana getiriyor
Bir tüy alıp eline okşuyor zaaflarımı
Kalbimin buzları, kırıyorum onları
Seni bulana kadar korudular kalbimi
***
Sadece bi' belki, sadece bi' belki
Sadece bi' belki, sadece bi' belki
***
Yokluğun yalnızlık duygusu varken
Varlığın kaybetme korkusu derken
Zamanla kalmıyor tortusu
Şu an erken (Erken, erken)
***
Yokluğun yalnızlık duygusu varken
Varlığın kaybetme korkusu derken
Zamanla kalmıyor tortusu
Şu an erken (Erken, erken)
***
Seninle yürümek beni bana getiriyor
Bir tüy alıp eline okşuyor zaaflarımı
Kalbimin buzları, kırıyorum onları
Seni bulana kadar korudular kalbimi
***
Sadece bi' belki, sadece bi' belki
Sadece bi' belki, sadece bi' belki
***
Yokluğun yalnızlık duygusu varken
Varlığın kaybetme korkusu derken
Zamanla kalmıyor tortusu
Şu an erken (Erken, erken)
***
Yokluğun yalnızlık duygusu varken
Varlığın kaybetme korkusu derken
Zamanla kalmıyor tortusu
Şu an erken (Erken, erken)
Yokluğun yalnızlık duygusu varken
Varlığın kaybetme korkusu derken
Zamanla kalmıyor tortusu
Şu an erken (Erken, erken)
***
Yokluğun yalnızlık duygusu varken
Varlığın kaybetme korkusu derken
Zamanla kalmıyor tortusu
Şu an erken (Erken, erken)
-
Kusura bakma ben seni sevemedim
Yalnız kalınca sevgini göremedim
Dilindekiyle kalbindeki uymuyor
İçimde bir ses aşkına inanmıyor
***
Masum yalanların
Artık senin olsun
Beni bana bırak ne olursun
***
Sevdirmediki doya, doya
Aşkın kimyası paranoya
Sevdirmediki doya, doya
Aşkın kimyası paranoya
***
Sevdirmediki doya, doya
Aşkın kimyası paranoya
Sevdirmediki doya doya
Aşkın kimyası paranoya
***
Kusura bakma ben seni sevemedim
Yalnız kalınca sevgini göremedim
Dilindekiyle kalbindeki uymuyor
İçimde bir ses aşkına inanmıyor
***
Masum yalanların
Artık senin olsun
Beni bana bırak ne olursun
***
Sevdirmediki doya, doya
Aşkın kimyası paranoya
Sevdirmediki doya, doya
Aşkın kimyası paranoya
***
Sevdirmediki doya, doya
Aşkın kimyası paranoya
Sevdirmediki doya, doya
Aşkın kimyası paranoya
***
Sevdirmediki doya, doya
Aşkın kimyası paranoya
Sevdirmediki doya, doya
Aşkın kimyası paranoya
***
Sevdirmediki doya, doya
Aşkın kimyası paranoya
Sevdirmediki doya, doya
Aşkın kimyası paranoya
-
Yanımdan geçiyorsun
Gayet net görüyorsun
Sen uzak duruyorsun
Ya da biraz çok mu cool?
***
Ne olmak üzere olduğumu bir görsen
Hecele bir kere anlarsın daha iyi
Ne olmak üzere olduğumu bir görsen
Delirdim bir kere, bi' tanısan bu halimi
***
Yoksun ama sokakta
Yanımdan geçiyorsun
Nasıl delirdim gayet açık
Ve gayet net görüyorsun
***
Okey, aşk bir hastalık
Sen uzak duruyorsun
Sorun ne utangaç mısın?
Ya da biraz çok mu cool?
***
Ne olmak üzere olduğumu bir görsen
Hecele bir kere anlarsın daha iyi
Ne olmak üzere olduğumu bir görsen
Delirdim bir kere, bi' tanısan bu halimi
***
Herkes zekana hayran
Ben sana biliyorsun
Nasıl aklın var ve kalbin yok
Yoksa lütfen bir yol bul
Okey hoşta birşeysin
Çok iyi görünüyorsun
Ben aklımı kaybettim
Deli kafam kalbe kul
***
Ne olmak üzere olduğumu bir görsen
Hecele bir kere anlarsın daha iyi
Ne olmak üzere olduğumu bir görsen
Delirdim bir kere, bi' tanısan bu halimi
***
Başım ağrıyor of, ağrıyor
Ağrı kesiciler kesmiyor
Bedenim özgür, sefil ruhumda
Kalbim demir kafeste
***
Okey, ben bir şizo'ysam
Bütün bu akıllılar
İşi gücü bırakır
Neden konuşurlar bizi
***
Anlarsın daha iyi
Bi' tanısan bu halimi
Anlarsın daha iyi
Bi' tanısan bu halimi
-
İçimdeki acı açılıyor
Sen anlıyorsun
Bazen çok da güçlü değilim
Sen görüyorsun
Günler var
Kendimle mutlu değilim
Günler var
Kendimle mutlu değilim
Güzelliğe inancımı sarsan
Zamanlar var
Güzelliğe inancımı sarsan
Zamanlar var
Biliyorum sen yabancı değilsin
Duramazsam suyun yüzünde bir gün
Biliyorum sen yabancı değilsin
Duramazsam suyun yüzünde bir gün
Uzat ellerini içine çek beni
Nefes gibi kurtar beni
Kalbimdeki kapı kapanıyor
Affediyorsun
Dünya birbirini kırıyor
Sen seviyorsun
Günler var
Kendimle mutlu değilim
Günler var
Kendimle mutlu değilim
Güzelliğe inancımı sarsan
Zamanlar var
Güzelliğe inancımı sarsan
Zamanlar var
Biliyorum sen yabancı değilsin
Duramazsam suyun yüzünde bir gün
Biliyorum sen yabancı değilsin
Duramazsam suyun yüzünde bir gün
Uzat ellerini kurtar beni
Uzat ellerini kurtar beni
-
-
Sen anla
Yolu yokuşa sürmek değil
Sen anla
Kaderi başına yıkmak değil
***
Sen anla
Yolu yokuşa sürmek değil
Sen anla
Kaderi başına yıkmak değil
***
Söz başka
Oyalan başka kollarda
Aşk başka, başka, başka bu
***
Üzgünüm, değilim
Yorgunum, değilim
Aşığım, deliyim
Deliyim, ben deliyim
***
Üzgünüm, değilim
Yorgunum, değilim
Aşığım, deliyim
Deliyim, ben deliyim
***
Sen başka, başka birinin kollarında
Ben başka, başka aşkın yollarında
Ah başka, başka, başka bu
***
Üzgünüm, değilim
Yorgunum, değilim
Aşığım, deliyim
Deliyim, ben deliyim
***
Üzgünüm, değilim
Yorgunum, değilim
Aşığım, deliyim
Deliyim, ben deliyim
***
Sen anla
Yolu yokuşa sürmek değil
Sen anla
Kaderi başına yıkmak değil
***
Sen anla
Yolu yokuşa sürmek değil
Sen anla
Kaderi başına yıkmak değil
***
Söz başka
Oyalan başka kollarda
Aşk başka, başka, başka bu
***
Üzgünüm, değilim
Yorgunum, değilim
Aşığım, deliyim
Deliyim, ben deliyim
***
Üzgünüm, değilim
Yorgunum, değilim
Aşığım, deliyim
Deliyim, ben deliyim
***
Sen başka, başka birinin kollarında
Ben başka, başka aşkın yollarında
Ah başka, başka, başka bu
***
Üzgünüm, değilim
Yorgunum, değilim
Aşığım, deliyim
Deliyim, ben deliyim
***
Üzgünüm, değilim
Yorgunum, değilim
Aşığım, deliyim
Deliyim, ben deliyim
-
Fakir bir ananın öksüz kızı
Dinmedi yıllarca kalbindeki sızı
Gün oldu ağladı
Gün oldu yalvardı
Tek düşü hayatta bir yıldız olmaktı
***
Düşünün bir kere (Naciye, Naciye)
Naciye sahnede (Naciye, Naciye)
Alkışlar içinde (Naciye, Naciye)
Hayranlar peşinde
Naciye, Naciye
***
Bir gün gazetede bir köşede
Küçük bir ilan gördü, döndü deliye
Yıldız olacaktı
Paraya doyacaktı
Kaçtı evden gitti verilen adrese
***
Çık dediler sahneye (Naciye, Naciye)
Başla dans etmeye (Naciye, Naciye)
Şöhret kolay değil (Naciye, Naciye)
Dönüşü yok geriye
Naciye, Naciye
***
Birden gerçek göründü gözüne
Artık çok geç
Naciye dönemez geriye, geriye, geriye
***
Hâlâ çıkar sahneye (Naciye, Naciye)
Her gece dans etmeye (Naciye, Naciye)
Mutlu gülümsüyor (Naciye, Naciye)
Baktıkça geriye
***
Hâlâ çıkar sahneye (Naciye, Naciye)
Her gece dans etmeye (Naciye, Naciye)
Mutlu gülümsüyor (Naciye, Naciye)
Baktıkça geriye
Naciye, Naciye
-
Eskiden mutluluktan uzakta gecelerin yorgun kadınıydım
Kalbim hep kanardı sen gör diye
Oh şimdi değiştim, sanki baştan bi' daha seyrettim
Bulutluydu yüzüm hep, alnıma bir güneş çizdim
***
Seni seviyorumlar yok
O dil beni terk etti
Seni seviyorumlar yok
Bulutlar gitti
***
Seni seviyorumlar yok
O dil beni terk etti
Seni seviyorumlar yok
Bulutlar gitti
***
Eskiden deliydim, bağlıydı kollarım, senindim
Ağlayan biriydim, bilmezdim gücümü, gülmezdim
Oh şimdi değiştim, sanki baştan bi' daha seyrettim
Bulutluydu yüzüm hep, alnıma bir güneş çizdim
***
Seni seviyorumlar yok
O dil beni terk etti
Seni seviyorumlar yok
Bulutlar gitti
***
Seni seviyorumlar yok
O dil beni terk etti
Seni seviyorumlar yok
Bulutlar gitti
***
Seni seviyorumlar yok
O dil beni terk etti
Seni seviyorumlar yok
Bulutlar gitti
***
Seni seviyorumlar yok
O dil beni terk etti
Seni seviyorumlar yok
-
Veriyor
***
Biliyor
***
Harcadım
Hırpaladım çok
Çok zarar verdim
Beni affet
(Affet)
***
İnsan
Tuhaf, ne hoyrat
Ne şaheser ve
Nasıl ilkel, hayret
***
Veriyor
***
Biliyor