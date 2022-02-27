Atma Şarkı Sözleri
Hande Yener Atma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Atma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Atma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Elindeki kalbi tutamadım gitti
Bunun nesi garip?
Bitti dedin bitti
Ama şunu bil ki
Yine yanıma gelip
Söylediğin sözler bana biraz eski
***
Hani bir süre sonra
Her şey düzelirdi
Biraz nefes almak bize en güzeli ydi
Güzelliğim aynı, aldım da nefesi
Bana yanlış yerlerinden
***
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!
***
Elindeki kalbi tutamadım gitti
Bunun nesi garip?
Bitti dedin bitti
Ama şunu bil ki
Yine yanıma gelip
Söylediğin sözler bana biraz eski
***
Hani bir süre sonra
Her şey düzelirdi
Biraz nefes almak bize en güzeli ydi
Güzelliğim aynı, aldım da nefesi
Bana yanlış yerlerinden
***
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!