Bakıcaz Artık Şarkı Sözleri
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Hande Yener
Bakıcaz Artık
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Kalp kırılır korkma
Yapıştırıcısı da zaman
Ve taht alır adını
Üstüne oturandan
***
Seninki sandalye özetten
Fazla da yayılma istersen
Bi' git! (bakıcaz)
Bi' git! (bakıcaz)
***
Restine rest, jestine jest
Bundan sonra böyle
Empati mempati, zoraki sempati
Durmuyor sahici bende
***
Git diyorum yani özetten
Daha da uzatmayalım lütfen
Bi' git! (bakıcaz)
Bi' git! (bakıcaz)
***
Ve de ordan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim
Bakıcaz artık (bakıcaz)
Bakıcaz artık (bakıcaz)
***
Ordan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim
Bakıcaz artık (bakıcaz)
Bakıcaz artık (bakıcaz)
***
Git! (bakıcaz)
Bi' git! (bakıcaz)
Git! (bakıcaz)
Bi' git! (bakıcaz)
Git! (bakıcaz)
Bi' git! (bakıcaz)
Git! (bakıcaz)
Bi' git! (bakıcaz)
***
Kalp kırılır korkma
Yapıştırıcısı da zaman
Ve taht alır adını
Üstüne oturandan
***
Seninki sandalye özetten
Fazla da yayılma istersen
Bi' git! (bakıcaz)
Bi' git! (bakıcaz)
***
Restine rest, jestine jest
Bundan sonra böyle
Empati mempati, zoraki sempati
Durmuyor sahici bende
***
Git diyorum yani özetten
Daha da uzatmayalım lütfen
Bi' git! (bakıcaz)
Bi' git! (bakıcaz)
***
Ve de ordan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim
Bakıcaz artık, bakıcaz artık
***
Ordan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim
Bakıcaz artık, bakıcaz artık
***
Git! (bakıcaz)
Bi' git! (bakıcaz)
Git! (bakıcaz)
Bi' git! (bakıcaz)
Git! (bakıcaz)
Bi' git! (bakıcaz)
Git! (bakıcaz)
Bi' git!
***
Ve de ordan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim
Bakıcaz artık, bakıcaz artık
***
Ordan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim
Bakıcaz artık, bakıcaz artık
***
Git! (bakıcaz)
Bi' git! (bakıcaz)