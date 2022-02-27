Hande Yener

Kalp kırılır korkma Yapıştırıcısı da zaman Ve taht alır adını Üstüne oturandan *** Seninki sandalye özetten Fazla da yayılma istersen Bi' git! (bakıcaz) Bi' git! (bakıcaz) *** Restine rest, jestine jest Bundan sonra böyle Empati mempati, zoraki sempati Durmuyor sahici bende *** Git diyorum yani özetten Daha da uzatmayalım lütfen Bi' git! (bakıcaz) Bi' git! (bakıcaz) *** Ve de ordan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim Bakıcaz artık (bakıcaz) Bakıcaz artık (bakıcaz) *** Ordan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim Bakıcaz artık (bakıcaz) Bakıcaz artık (bakıcaz) *** Git! (bakıcaz) Bi' git! (bakıcaz) Git! (bakıcaz) Bi' git! (bakıcaz) Git! (bakıcaz) Bi' git! (bakıcaz) Git! (bakıcaz) Bi' git! (bakıcaz) *** Kalp kırılır korkma Yapıştırıcısı da zaman Ve taht alır adını Üstüne oturandan *** Seninki sandalye özetten Fazla da yayılma istersen Bi' git! (bakıcaz) Bi' git! (bakıcaz) *** Restine rest, jestine jest Bundan sonra böyle Empati mempati, zoraki sempati Durmuyor sahici bende *** Git diyorum yani özetten Daha da uzatmayalım lütfen Bi' git! (bakıcaz) Bi' git! (bakıcaz) *** Ve de ordan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim Bakıcaz artık, bakıcaz artık *** Ordan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim Bakıcaz artık, bakıcaz artık *** Git! (bakıcaz) Bi' git! (bakıcaz) Git! (bakıcaz) Bi' git! (bakıcaz) Git! (bakıcaz) Bi' git! (bakıcaz) Git! (bakıcaz) Bi' git! *** Ve de ordan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim Bakıcaz artık, bakıcaz artık *** Ordan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim Bakıcaz artık, bakıcaz artık *** Git! (bakıcaz) Bi' git! (bakıcaz)