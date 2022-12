Hande Yener

Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor *** Bize hiç bakma Örnek değiliz Sonunu mutlu Görmek değiliz *** Şimdi dönüşü yok diyorum Sana yolları durduruyorum *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor (Unutulmuyor) *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Yalana alıştır herkesi Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor *** Bize hiç bakma Örnek değiliz Kaldığı yerden Sürmek değiliz *** Şimdi dönüşü yok diyorum Sana yolları durduruyorum *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor (Unutulmuyor) *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Yalana alıştır herkesi Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor Bende unutulmuyor Bende unutulmuyor