Hande Yener

Sen evinde otururken Aşk, kapını çalacak mı? Kapını çalan her insan Doğru kişi olacak mı? *** Sen zırhınla savaşırken Kalp zincirinden kopar mı? Öyle güçlü kalbin varsa Bana düşen bu kadar mı? *** Yanılıp, şaşırıp sakın bir daha beni arama Allayıp, pullayıp sakın kendini günahsız sanma *** Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi *** Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi *** Sen evinde otururken Aşk, kapını çalacak mı? Kapını çalan her insan Doğru kişi olacak mı? *** Sen zırhınla savaşırken Kalp zincirinden kopar mı? Öyle güçlü kalbin varsa Bana düşen bu kadar mı? *** Yanılıp, şaşırıp sakın bir daha beni arama Allayıp, pullayıp sakın kendini günahsız sanma *** Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi *** Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi *** Ahhhh Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi