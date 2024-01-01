Hande Yener

Sen evinde otururken
Aşk, kapını çalacak mı?
Kapını çalan her insan
Doğru kişi olacak mı?
***
Sen zırhınla savaşırken
Kalp zincirinden kopar mı?
Öyle güçlü kalbin varsa
Bana düşen bu kadar mı?
***
Yanılıp, şaşırıp sakın bir daha beni arama
Allayıp, pullayıp sakın kendini günahsız sanma
***
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi
***
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi
***
Sen evinde otururken
Aşk, kapını çalacak mı?
Kapını çalan her insan
Doğru kişi olacak mı?
***
Sen zırhınla savaşırken
Kalp zincirinden kopar mı?
Öyle güçlü kalbin varsa
Bana düşen bu kadar mı?
***
Yanılıp, şaşırıp sakın bir daha beni arama
Allayıp, pullayıp sakın kendini günahsız sanma
***
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi
***
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi
***
Ahhhh
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi
Bi' diyarda hani rastlantı buyurur ya
Masalın en zor yeri gelmiş
Uyandıramamışım seni hâlâ
***
Şimdi söyle, bu ne bu?
Bu masalın dibi tuttu
Boş verdim öğütleri
Öğütmekten başka ne ki?
***
Aşk acıtırmış, yalan hepsi
Yarı yolu varmış, talan hepsi
Cennetinden kovulan melek gibi
Çok ağladıysan o da gitti
***
Bunun adı var, hüsran, ablası vicdan
Kabul etmesi zor, belkisi cüzdan
Yahu ne diy'im? Her yeri drama
Çırpınca, çırpınca oluyo'sun krema
***
Drama, drama, drama, drama, drama, na-na-na
Krema, krema, krema, krema, krema, na-na-na
Drama, drama, drama, drama, drama, na-na-na
Krema, krema, krema, krema, krema, na-na-na
Na-na-na
***
O esnada hani mantıksız diyo'sun ya
Aşk tahterevalliden inmiş
Sen hâlâ ne oturuyo'sun or'da?
***
Şimdi söyle, bu ne bu?
Sürprizin dibi tuttu
Kalenin bedenleri
Koyverin gidenleri
***
Aşk acısıymış, yalan hepsi
Aşk olsa bitmez, yavan hepsi
Oyuncağı kırılan bi' çocuk gibi
Çok zorladıysan o da gitti
***
Bunun adı var, devran, ablası evham
Kabul etmesi zor, belkisi pişman
Yo, ne diy'im? Her yeri drama
Çırpınca, çırpınca oluyo'sun krema
***
Drama, drama, drama, drama, drama, na-na-na
Krema, krema, krema, krema, krema, na-na-na
Drama, drama, drama, drama, drama, na-na-na
Krema, krema, krema, krema, krema, na-na-na
***
Na-na-na
Na-na-na
Na-na-na
Na-na-na
Na-na-na, na-na-na