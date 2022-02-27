Hande Yener

Bela Şarkı Sözleri
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Düşününce kayboluyorum
Yollarımı kaybediyorum
Kayıt dışı o anlar
Gel diyor bana uzakların
Sana yok ki yasaklarım
Beni kim görse anlar
***
Sen baya bela belasın, bela bela
Bela belasın bela bela
Fena fenasın fena fena
***
Sen baya bela belasın, bela bela
Bela belasın bela bela
Fena fenasın fena fena
***
İlk görüşte
Kıvılcım ve yangın işte
Ruhum yeniden dans ediyor
Her şey senden bahsediyor
***
Bana beni bile unuttturuyor
Her tarafım itirafta işte
Anladım ben ilk görüşte
Aklım o, o gülüşte
***
İzlerim var sokakta
Belli her fotoğrafta
Söylüyorum duymadın mı
Her tarafım itirafta
***
Hayat öyle planlar
Tesadüfler ayarlar
Söylüyorum duymadın mı
Her tarafım itirafta
***
Sen baya bela belasın, bela bela
Bela belasın bela bela
Fena fenasın fena fena
***
Sen baya bela belasın, bela bela
Bela belasın bela bela
Fena fenasın fena fena
***
Düşününce kayboluyorum
Yollarımı kaybediyorum
Kayıt dışı o anlar
Gel diyor bana uzakların
Sana yok ki yasaklarım
Beni kim görse anlar
***
Sen baya bela belasın, bela bela
Bela belasın bela bela
Fena fenasın fena fena
***
Sen baya bela belasın, bela bela
Bela belasın bela bela
Fena fenasın fena fena