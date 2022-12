Hande Yener

Düşününce kayboluyorum Yollarımı kaybediyorum Kayıt dışı o anlar Gel diyor bana uzakların Sana yok ki yasaklarım Beni kim görse anlar *** Sen baya bela belasın, bela bela Bela belasın bela bela Fena fenasın fena fena *** Sen baya bela belasın, bela bela Bela belasın bela bela Fena fenasın fena fena *** İlk görüşte Kıvılcım ve yangın işte Ruhum yeniden dans ediyor Her şey senden bahsediyor *** Bana beni bile unuttturuyor Her tarafım itirafta işte Anladım ben ilk görüşte Aklım o, o gülüşte *** İzlerim var sokakta Belli her fotoğrafta Söylüyorum duymadın mı Her tarafım itirafta *** Hayat öyle planlar Tesadüfler ayarlar Söylüyorum duymadın mı Her tarafım itirafta *** Sen baya bela belasın, bela bela Bela belasın bela bela Fena fenasın fena fena *** Sen baya bela belasın, bela bela Bela belasın bela bela Fena fenasın fena fena *** Düşününce kayboluyorum Yollarımı kaybediyorum Kayıt dışı o anlar Gel diyor bana uzakların Sana yok ki yasaklarım Beni kim görse anlar *** Sen baya bela belasın, bela bela Bela belasın bela bela Fena fenasın fena fena *** Sen baya bela belasın, bela bela Bela belasın bela bela Fena fenasın fena fena