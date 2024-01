Hande Yener

Ben Kimim Üstünden zaman geçti niye aklımda? Belki de ben değil beynim farkında *** Bir şeye başlarken sonunu bilmezsen Acıya küsmezsen oluyor İçini dinlersen dışarı çıktıkça Gölgesi arkandan vuruyor *** Ben kimim, neyim? Başa dönerim Ayrılık mı zor? Uçtuğum gibi Geri düşerim Kanatsız da zor *** Ben kimim, neyim? Başa dönerim Ayrılık mı zor? Uçtuğum gibi Geri düşerim Kanatsız da zor dene istersen *** Dene istersen Dene istersen Dene istersen *** Üstünden zaman geçti niye aklımda? Belki de ben değil beynim farkında *** Bir şeye başlarken sonunu bilmezsen Acıya küsmezsen oluyor İçini dinlersen dışarı çıktıkça Gölgesi arkandan vuruyor *** Ben kimim, neyim? Başa dönerim Ayrılık mı zor? Uçtuğum gibi Geri düşerim Kanatsız da zor *** Ben kimim, neyim? Başa dönerim Ayrılık mı zor? Uçtuğum gibi Geri düşerim Kanatsız da zor dene istersen *** Dene istersen Dene istersen Dene istersen *** Ben kimim? Ben kimim? Ben kimim? Ben kimim?

Bodrum Keşkelerin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim Yalanların aktığı bir yerde susamak isterdim Senin olmadığın ülkelerde yaşlanmak isterdim Zamanının olmadığı bir günde buluşmak isterdim Bana bu yere vize verecek kişi çok çok çok çok Seni bana hep rezil edecek kişi çok çok çok çok *** Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Senle ben en yoktan zamandık (Senle ben en …tan zamandık!) *** Keşkelerin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim Yalanların aktığı bir yerde susamak isterdim Senin olmadığın ülkelerde yaşlanmak isterdim Zamanının olmadığı bir günde buluşmak isterdim Bana bu yere vize verecek kişi çok çok çok çok Seni bana hep rezil edecek kişi çok çok çok çok *** Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Senle ben en yoktan zamandık (Senle ben en …tan zamandık!)

Sopa Her günahın bedeli var Bunu zaten ödedim Her delinin bir sebebi var Bunu zaten söyledim *** İçindeki yanlışın zinciri Kopa kopa durur Ama aşk böyledir Önce sevdirir Sonra sopa sopa vurur Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** Her günahın bedeli var Bunu zaten ödedim Her delinin bir sebebi var Bunu zaten söyledim *** İçindeki yanlışın zinciri Kopa kopa durur Ama aşk böyledir Önce sevdirir Sonra sopa sopa vurur Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** İlacın etkisi yok Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok Günaydın

Yasak Aşk Sana da bana da çok zor *** Sana da bana da çok zor *** Şimdi sen gidersen çok suçlu bir yürek Ayıptan kurtulur o zaman Zarardan dönersen çok kârlısın demek Zayıftan güçlüsün o zaman *** Haklı olan haklı kalsın Bırakalım aklı kalsın Üzülemem onun yerine *** Bana mı yasak aşkın? Suçlu bu kelime Ben dönüyorum kendi bedenime Sen vasat birine *** Bana mı yasak aşkın? Suçlu bu kelime Ben dönüyorum kendi bedenime Sen vasat birine *** Sana da bana da çok zor Bana da sana da çok zor Sana da bana da çok zor Bana da sana da çok zor *** Şimdi sen gidersen çok suçlu bir yürek Ayıptan kurtulur o zaman Zarardan dönersen çok kârlısın demek Zayıftan güçlüsün o zaman *** Haklı olan haklı kalsın Bırakalım aklı kalsın Üzülemem onun yerine *** Bana mı yasak aşkın? Suçlu bu kelime Ben dönüyorum kendi bedenime Sen vasat birine *** Bana mı yasak aşkın? Suçlu bu kelime Ben dönüyorum kendi bedenime Sen vasat birine *** Sana da bana da çok zor Bana da sana da çok zor Sana da bana da çok zor Bana da sana da çok zor *** Sana da bana da çok zor (Bana mı yasak aşkın?) *** Bana mı yasak aşkın? *** Sana da bana da çok zor

Çöp Her şeyi koy bir torbaya Hepsi çöp Korkma dök Kurallara uymayı kabul et Hadi çök Hadi çök *** Ben hiç uyudum mu Sandığın soğudum mu *** Yalanların çoğu Bir gün gelir geçer Gider batı doğu Yönü kendi seçer Bugün çabuk giden Yarın geri döner İçimde gerçeğin yok Hemen çekip giden Yarın geri döner Seninse döndüğün yok *** Her şeyi koy bir torbaya Hepsi çöp Korkma dök Gidenlere uymayı kabul et Gel hadi Beni sök *** Ben hiç uyudum mu Sandığın soğudum mu *** Yalanların çoğu Bir gün gelir geçer Gider batı doğu Yönü kendi seçer Bugün çabuk giden Yarın geri döner İçimde gerçeğin yok Hemen çekip giden Yarın geri döner Seninse döndüğün yok

Bi Gidenimi Var Keşke ya görebilseydin Keşke ya görebilseydin Keşke ya görebilseydin *** Keşke ya görebilseydin *** Bi' gideni mi var bu aşkın? Bi' küseni mi var da yoksa Senin haberin yok Ya da kederin yok Hiç olmadı, olmasın da zaten *** Bi' susanı mı var bu aşkın? Bi' biteni mi var da yoksa Senin haberin yok Ya da bu rolün çok Anladın, anladın da neyse *** Keşke ya görebilseydin Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Artık konuşulmaz da Benle, benle *** Keşke ya görebilseydin Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Yalnız savaşılmaz da Senle, senle *** Senle *** Bi' gideni mi var bu aşkın? Bi' biteni mi var da yoksa Senin haberin yok Ya da kederin yok Hiç olmadı, olmasın da zaten (senle) *** Keşke ya görebilseydin Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Artık konuşulmaz da Benle, benle *** Keşke ya görebilseydin Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Yalnız savaşılmaz da Senle, senle *** Keşke ya görebilseydin (senle) Keşke ya görebilseydin Keşke ya görebilseydin *** Senle *** Benle

Kal Kal Kötü bir an için hemen mahvoldum deme Dalga geç hayatla, kalma kendi kendine Yolundan şaştıysan hadi bir daha dene Işık tutan var elbet sana kayboldum deme *** Hayat geldi geçmedi daha Unutma bu normal fırtına Belki de kolay değil ama Yaparsın var zaman daha *** Kal, kal, kal, kal ayakta yine Ne güzel olur Sar, sar, sar, sar en başa yine Hakkınsa mutluluk seni bulur *** Kal, kal, kal, kal ayakta yine Ne güzel olur Sar, sar, sar, sar en başa yine Hakkınsa mutluluk seni bulur *** Kötü bir an için hemen mahvoldum deme Dalga geç hayatla, kalma kendi kendine Yolundan şaştıysan hadi bir daha dene Işık tutan var elbet sana kayboldum deme *** Hayat geldi geçmedi daha Unutma bu normal fırtına Belki de kolay değil ama Yaparsın var zaman daha *** Kal, kal, kal, kal ayakta yine Ne güzel olur Sar, sar, sar, sar en başa yine Hakkınsa mutluluk seni bulur *** Kal, kal, kal, kal ayakta yine Ne güzel olur Sar, sar, sar, sar en başa yine Hakkınsa mutluluk seni bulur *** Kal, kal, kal, kal ayakta yine Sar, sar, sar, sar en başa yine *** Hakkınsa mutluluk seni bulur

Boşa Ağlayan Kız Günlerce anlaştıktan sonra Ürkekçe yaklaşmaya paydos Onlarca başlangıçtan sonra Gittikçe zorlaşmaya paydos *** Tadını yaşamak yerine Ölecek gibiyiz ikimiz Tutuşan ateşin külüne Sönecek gibiyiz ikimiz *** Boşa ağlayan kızla Paylaş sen derdini Bizi bağlayan kızla Herkesten çöz beni *** Boşa ağlayan kızla Paylaş sen derdini Bizi bağlayan kızla Herkesten çöz beni Hadi *** Oldukça yıprandıktan sonra Kendinden saklanmaya paydos Onlarca başlangıçtan sonra *** Boşa ağlayan kızla Paylaş sen derdini Bizi bağlayan kızla Herkesten çöz beni Hadi Hadi Hadi *** Boşa ağlayan kızla Paylaş sen derdini Bizi bağlayan kızla Herkesten çöz beni *** Boşa ağlayan kızla Paylaş sen derdini Bizi bağlayan kızla Herkesten çöz beni Hadi Hadi Hadi *** Boşa ağlayan kızla Paylaş sen derdini

Kalpsiz Beni kalpsiz sanan sen Nasıl da yanıldın Gözümdeki yaş en güzel cevap *** Beni haksız sanan sen Nasıl da şaşırdın Yüzümdeki gülüş en güzel cevap *** Belki de her şey güzel Biz farkında değiliz Aslında biz değiliz böyle *** Kaçma kaçtıkça zaman Akar boş bir yere Yalnızlık sana katar Bir tek tecrübe (O da bensizlik) *** Kaçma kaçtıkça zaman Akar boş bir yere Yalnızlık sana katar Bir tek tecrübe (O da bensizlik) *** Beni kalpsiz sanan sen Nasıl da yanıldın Gözümdeki yaş en güzel cevap *** Beni haksız sanan sen Nasıl da şaşırdın Yüzümdeki gülüş en güzel cevap *** Belki de her şey güzel Biz farkında değiliz Aslında biz değiliz böyle *** Kaçma kaçtıkça zaman Akar boş bir yere Yalnızlık sana katar Bir tek tecrübe (O da bensizlik) *** Kaçma kaçtıkça zaman Akar boş bir yere Yalnızlık sana katar Bir tek tecrübe (O da bensizlik) *** O da bensizlik *** Kaçma Kaçma Kaçma *** Beni kalpsiz sanan

Neden Ayrıldık Bi' gün daha böyle geçti Benim hâlâ kalbim kırık Böyle geçti, ne değişti? Senin hâlâ aklın kaçık *** Ne soru var Ne cevabı Sahi biz neden ayrıldık? *** Ne dış güzelliğin senin Ne başka bir özelliğin Bilsen um'rumda değil *** Döner durur dünya, varsın dursun Ganimeti benim değil, senin olsun Gözüm yok başka şeyde Ama lütfen yalnız yanın benim olsun *** Döner durur dünya, varsın dursun Ganimeti mühim değil, senin olsun Gözüm yok başka şeyde Ama lütfen bir tek yanın benim olsun *** N'olur sus Sen de buz gibi hava *** Ne soru var Ne cevabı Sahi biz neden ayrıldık? *** Ne dış güzelliğin senin Ne başka bir özelliğin Bilsen um'rumda değil *** Döner durur dünya, varsın dursun Ganimeti mühim değil, senin olsun Gözüm yok başka şeyde Ama lütfen bir tek yanın benim olsun *** Döner durur dünya, varsın dursun Ganimeti mühim değil, senin olsun Gözüm yok başka şeyde Ama lütfen bir tek yanın benim olsun *** N'olur sus Sen de buz gibi hava Bi' gün daha böyle geçti

Böyle Olacak Sus Sus Sus Sus *** Senin söylediklerin *** Sus, senin söylediklerin amaçsız birer yalan Gözümü açtım o zaman Gör yanında kaldıkların Beni çok özleyince gerçeği sordukların *** Sus, senin söylediklerin amaçsız birer yalan Gözümü açtım o zaman Kör yanında durdukların Kendini gizleyince gerçeği duydukların *** Hep böyle, böyle olacak Kalbin ve ağzın açık kalacak Hep böyle, böyle olacak Kalbin ve ağzın açık kalacak *** Düşün sen Üzül sen Kabul yok Özür sen Kabul yok Özür sen *** Sus, senin söylediklerin amaçsız birer yalan Gözümü açtım o zaman Gör yanında kaldıkların Beni çok özleyince gerçeği sordukların *** Gör yanında kaldıkların Beni çok özleyince... *** Sus Sus Sus Sus *** Böyle olacak Böyle olacak

