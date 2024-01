Hande Yener

Bazı şeyler anlatınca duyulmaz Gördün işte öyle bensiz durulmaz Gülmek asla bir tebessüm sayılmaz Ağlayanlar gülmek ister zor olmaz *** Hadi bitti, ben yokum aslında İlk defa her lafta Kendimden bahsettim *** Güzel bir yazın sonunda Güneşten vazgeç ve hala Bekle bekle bensiz bir kumsalda *** Güzel bir yazın sonunda Güneşten vazgeç ve zorla Kokla kokla yüzlerce insan var Ben yokum *** Ve ben yokum Bazı şeyler anlatınca duyulmaz Gördün işte öyle bensiz durulmaz Gülmek asla bir tebessüm sayılmaz Ağlayanlar gülmek ister zor olmaz *** Hadi bitti, ben yokum aslında İlk defa her lafta Kendimden bahsettim *** Güzel bir yazın sonunda Güneşten vazgeç ve hala Bekle bekle bensiz bir kumsalda *** Güzel bir yazın sonunda Güneşten vazgeç ve zorla Kokla kokla yüzlerce insan var Ben yokum, ve ben yokum

Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor *** Bize hiç bakma Örnek değiliz Sonunu mutlu Görmek değiliz *** Şimdi dönüşü yok diyorum Sana yolları durduruyorum *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor (Unutulmuyor) *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Yalana alıştır herkesi Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor *** Bize hiç bakma Örnek değiliz Kaldığı yerden Sürmek değiliz *** Şimdi dönüşü yok diyorum Sana yolları durduruyorum *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor (Unutulmuyor) *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Yalana alıştır herkesi Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor Bende unutulmuyor Bende unutulmuyor