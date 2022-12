Hande Yener

Ben seni tarihe gömmeye hazırım Kalmadı gözde, ağlayacak yaş Her kırışında bin parça oldu Düşünmedin mi kalp bu değil taş *** Doldur şimdi yerimi Başka ben varsa Hadi bul yoracak, yeni birini Çok üzgünüm onun adına *** Yalan söyleyemem ben hiç Mutlu olma benden sonra Her gece gez dur ya da bir yuva kur Ama gün yüzü görme, benden sonra *** Yalan söyleyemem ben hiç Mutlu olma benden sonra Her gece gez dur ya da bir yuva kur Ama gün yüzü görme, benden sonra *** Ben seni tarihe gömmeye hazırım Kalmadı gözde, ağlayacak yaş Her kırışında bin parça oldu Düşünmedin mi kalp bu değil taş *** Doldur şimdi yerimi Başka ben varsa Hadi bul yoracak, yeni birini Çok üzgünüm onun adına *** Yalan söyleyemem ben hiç Mutlu olma benden sonra Her gece gez dur ya da bir yuva kur Ama gün yüzü görme, benden sonra *** Yalan söyleyemem ben hiç Mutlu olma benden sonra Her gece gez dur ya da bir yuva kur Ama gün yüzü görme, benden sonra *** Yalan söyleyemem ben hiç Mutlu olma benden sonra Her gece gez dur ya da bir yuva kur Ama gün yüzü görme, benden sonra *** Yalan söyleyemem ben hiç Mutlu olma benden sonra Her gece gez dur ya da bir yuva kur Ama gün yüzü görme, benden sonra