Hande Yener

Benden Sonra Şarkı Sözleri
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Ben seni tarihe gömmeye hazırım
Kalmadı gözde, ağlayacak yaş
Her kırışında bin parça oldu
Düşünmedin mi kalp bu değil taş
***
Doldur şimdi yerimi
Başka ben varsa
Hadi bul yoracak, yeni birini
Çok üzgünüm onun adına
***
Yalan söyleyemem ben hiç
Mutlu olma benden sonra
Her gece gez dur ya da bir yuva kur
Ama gün yüzü görme, benden sonra
***
Yalan söyleyemem ben hiç
Mutlu olma benden sonra
Her gece gez dur ya da bir yuva kur
Ama gün yüzü görme, benden sonra
***
Ben seni tarihe gömmeye hazırım
Kalmadı gözde, ağlayacak yaş
Her kırışında bin parça oldu
Düşünmedin mi kalp bu değil taş
***
Doldur şimdi yerimi
Başka ben varsa
Hadi bul yoracak, yeni birini
Çok üzgünüm onun adına
***
Yalan söyleyemem ben hiç
Mutlu olma benden sonra
Her gece gez dur ya da bir yuva kur
Ama gün yüzü görme, benden sonra
***
Yalan söyleyemem ben hiç
Mutlu olma benden sonra
Her gece gez dur ya da bir yuva kur
Ama gün yüzü görme, benden sonra
***
Yalan söyleyemem ben hiç
Mutlu olma benden sonra
Her gece gez dur ya da bir yuva kur
Ama gün yüzü görme, benden sonra
***
Yalan söyleyemem ben hiç
Mutlu olma benden sonra
Her gece gez dur ya da bir yuva kur
Ama gün yüzü görme, benden sonra