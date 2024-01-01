Hande Yener

Gel bu hayat seninle güzel Ömür boyu bekledim Masal yaşat bana Yer etmesin acılar Gelinir gidilir sevilir Bu aşkın yolu belli Hayal ettim seni *** Beni sev beni sev Beni sev Yoluna yoluna Delirdim uğruna *** Ben bu gece sana özel Bi şarkı besteledim Seni sana yazdım Sevişmeler imgeler Söylenir beklenir kim bilir Bu aşkın yolu belli Hayal ettim seni *** Beni sev beni sev Beni sev Yoluna yoluna Delirdim uğruna Beni sev, beni sev Beni sev Yoluna yoluna Delirdim uğruna Delirdim uğruna *** Beni sev beni sev Beni sev Yoluna yoluna Delirdim uğruna Beni sev beni sev Beni sev Yoluna yoluna Delirdim uğruna Delirdim uğruna