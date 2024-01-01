Beni Sev Şarkı Sözleri
Hande Yener Beni Sev şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Beni Sev şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beni Sev sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gel bu hayat seninle güzel
Ömür boyu bekledim
Masal yaşat bana
Yer etmesin acılar
Gelinir gidilir sevilir
Bu aşkın yolu belli
Hayal ettim seni
***
Beni sev beni sev
Beni sev
Yoluna yoluna
Delirdim uğruna
***
Ben bu gece sana özel
Bi şarkı besteledim
Seni sana yazdım
Sevişmeler imgeler
Söylenir beklenir kim bilir
Bu aşkın yolu belli
Hayal ettim seni
***
Beni sev beni sev
Beni sev
Yoluna yoluna
Delirdim uğruna
Beni sev, beni sev
Beni sev
Yoluna yoluna
Delirdim uğruna
Delirdim uğruna
***
Beni sev beni sev
Beni sev
Yoluna yoluna
Delirdim uğruna
Beni sev beni sev
Beni sev
Yoluna yoluna
Delirdim uğruna
Delirdim uğruna