Hande Yener

Keşke ya görebilseydin Keşke ya görebilseydin Keşke ya görebilseydin *** Keşke ya görebilseydin *** Bi' gideni mi var bu aşkın? Bi' küseni mi var da yoksa Senin haberin yok Ya da kederin yok Hiç olmadı, olmasın da zaten *** Bi' susanı mı var bu aşkın? Bi' biteni mi var da yoksa Senin haberin yok Ya da bu rolün çok Anladın, anladın da neyse *** Keşke ya görebilseydin Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Artık konuşulmaz da Benle, benle *** Keşke ya görebilseydin Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Yalnız savaşılmaz da Senle, senle *** Senle *** Bi' gideni mi var bu aşkın? Bi' biteni mi var da yoksa Senin haberin yok Ya da kederin yok Hiç olmadı, olmasın da zaten (senle) *** Keşke ya görebilseydin Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Artık konuşulmaz da Benle, benle *** Keşke ya görebilseydin Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Yalnız savaşılmaz da Senle, senle *** Keşke ya görebilseydin (senle) Keşke ya görebilseydin Keşke ya görebilseydin *** Senle *** Benle