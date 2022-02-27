Bi Gideni Mi Var Şarkı Sözleri
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Hande Yener
Bi Gideni Mi Var
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Keşke ya görebilseydin
Keşke ya görebilseydin
Keşke ya görebilseydin
***
Keşke ya görebilseydin
***
Bi' gideni mi var bu aşkın?
Bi' küseni mi var da yoksa
Senin haberin yok
Ya da kederin yok
Hiç olmadı, olmasın da zaten
***
Bi' susanı mı var bu aşkın?
Bi' biteni mi var da yoksa
Senin haberin yok
Ya da bu rolün çok
Anladın, anladın da neyse
***
Keşke ya görebilseydin
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
Artık konuşulmaz da
Benle, benle
***
Keşke ya görebilseydin
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
Yalnız savaşılmaz da
Senle, senle
***
Senle
***
Bi' gideni mi var bu aşkın?
Bi' biteni mi var da yoksa
Senin haberin yok
Ya da kederin yok
Hiç olmadı, olmasın da zaten (senle)
***
Keşke ya görebilseydin
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
Artık konuşulmaz da
Benle, benle
***
Keşke ya görebilseydin
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
Yalnız savaşılmaz da
Senle, senle
***
Keşke ya görebilseydin (senle)
Keşke ya görebilseydin
Keşke ya görebilseydin
***
Senle
***
Benle