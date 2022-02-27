Hande Yener

Günler alıyor bazen anlaması Benle kötü bir şey paylaşır gibisin Kime kalıyor zordur anlaması Sende derdini saklayan birisin *** Gece sever hüzünleri vardır yine bir bildiği Yağmurundum yavaş yavaş diniyorum Yakıp yine ışıkları arar mısın o günleri? Bitiyor artık ve bunu çok net görüyorum *** Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu? Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela *** Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu? Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela *** Günler alıyor bazen anlaması Benle kötü bir şey paylaşır gibisin Kime kalıyor zordur anlaması Sende derdini saklayan birisin *** Gece sever hüzünleri vardır yine bir bildiği Yağmurundum yavaş yavaş diniyorum Yakıp yine ışıkları arar mısın o günleri? Bitiyor artık ve bunu çok net görüyorum *** Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu? Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela *** Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu? Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela *** Bir bela...