Hande Yener

Akamayan sözlerini
Buz kesmiş gözlerini
Acımasızca üstüme
Salıyorsun susuyorsun
***
Yağamayan yağmur gibi
Uğuldayan sessizliği
Hatıranın hatırına
Bozmuyorsun, susuyorsun
***
Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin
İki yorgun şahidiyiz, ağırlıyoruz biz bizi
Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin
İki yorgun şahidiyiz, uğurluyoruz biz bizi
***
Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti
Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti
Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi
Bana seni inandıran bir iz gerek
***
Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti
Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti
Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi
Bana seni inandıran bir iz gerek
Bana seni inandıran bir iz gerek
***
Akamayan sözlerini
Buz kesmiş gözlerini
Acımasızca üstüme
Salıyorsun susuyorsun
***
Yağamayan yağmur gibi
Uğuldayan sessizliği
Hatıranın hatırına
Bozmuyorsun, susuyorsun
***
Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin
İki yorgun şahidiyiz, ağırlıyoruz biz bizi
Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin
İki yorgun şahidiyiz, uğurluyoruz biz bizi
***
Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti
Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti
Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi
Bana seni inandıran bir iz gerek
***
Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti
Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti
Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi
Bana seni inandıran bir iz gerek
Bana seni inandıran bir iz gerek