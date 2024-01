Hande Yener

Akamayan sözlerini Buz kesmiş gözlerini Acımasızca üstüme Salıyorsun susuyorsun *** Yağamayan yağmur gibi Uğuldayan sessizliği Hatıranın hatırına Bozmuyorsun, susuyorsun *** Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin İki yorgun şahidiyiz, ağırlıyoruz biz bizi Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin İki yorgun şahidiyiz, uğurluyoruz biz bizi *** Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi Bana seni inandıran bir iz gerek *** Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi Bana seni inandıran bir iz gerek Bana seni inandıran bir iz gerek *** Akamayan sözlerini Buz kesmiş gözlerini Acımasızca üstüme Salıyorsun susuyorsun *** Yağamayan yağmur gibi Uğuldayan sessizliği Hatıranın hatırına Bozmuyorsun, susuyorsun *** Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin İki yorgun şahidiyiz, ağırlıyoruz biz bizi Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin İki yorgun şahidiyiz, uğurluyoruz biz bizi *** Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi Bana seni inandıran bir iz gerek *** Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi Bana seni inandıran bir iz gerek Bana seni inandıran bir iz gerek