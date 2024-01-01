Hande Yener

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Aklımda aşktan biri var
Kalbimde büyük yeri var
Aklımda biri var
Tesadüf diyemem
Kendimi, kalbimi yenemem
Belli ki kaderde
Büyük bir yeri var
Bir gizle hep var olmanın
Bu hisle seni bulmanın
Belli ki bir sebebi var
Buluşup hayat bulmanın
Ayrıyken kaybolmanın
Belli ki kaderde yeri var
Sen başka söylesende içinde
Seni kim görse yüzünde
Kalbinin Merkezinde yine
Benim benim izim var
Sen susmak istesende içinde
Seni kim görse gözünde
Kalbinin merkezinde yine
Benim benim izim var
-
-
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
***
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
Aşk yerini buldu bir vardı bir de yoktu
Bilmem kim kimi uyuttu unuttum unuttum
***
Vadesi dolunca hayattan yoruldum yoruldum
Son yaramı aldım savaştım yendim sustum
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
***
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Oda gündü benim kalbim mi
Onu da benim kadar sevdin mi?
***
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedim de
Umut yok mu sence içinde
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen, sen, sen, sen, sen
-
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
***
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
Aşk yerini buldu bir vardı bir de yoktu
Bilmem kim kimi uyuttu unuttum unuttum
***
Vadesi dolunca hayattan yoruldum yoruldum
Son yaramı aldım savaştım yendim sustum
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
***
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Oda gündü benim kalbim mi
Onu da benim kadar sevdin mi?
***
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedim de
Umut yok mu sence içinde
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen, sen, sen, sen, sen
-
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Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
***
Yine yanılmadım, yine duygular yine yerde
Hiç şaşırmadım hiç, hiç fark yok sende
O tutuşan o ateşli o aşk nerde
Durdu hayat durdu oka durdu bende
***
Yazıyordum bozuyordum bilmiyordum nerde
Hep yalan hep hep yalan hiç sahi yok sende
Açıldık açıldık kaybolduk derinde
Sığınacak bir sahil bulamadık senle
Çok ayıp çok ayıp bu taraftan geçiyorsan
Uyan uyan kalkmasan
***
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Çok ayıp çok çok çok çok çok ayıp
Bu taraftan iş bozan
Uyan uyan kalkmasan
***
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Yine yanılmadım, yine duygular yine yerde
Hiç şaşırmadım hiç, hiç fark yok sende
O tutuşan o ateşli o aşk nerde
Durdu hayat durdu oka durdu bende
***
Yazıyordum bozuyordum bilmiyordum nerde
Hep yalan hep hep yalan hiç sahi yok sende
Açıldık açıldık kaybolduk derinde
Sığınacak bir sahil bulamadık senle
Çok ayıp çok ayıp bu taraftan geçiyorsan
Uyan uyan kalkmasan
***
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Çok ayıp çok çok çok çok çok ayıp
Bu taraftan iş bozan
Uyan uyan kalkmasan
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
-
-
Bugün ayrılırsak ve biz aşksak koparsak ölürüz senle
Bugün içinde bir devin kalbinde bir devrin aşka mahşerin elindeyiz senle
***
Karar ver
Gitmeye kalmaya olmaya ölmeye sormaya
Karar ver
Yalana yoluna sonunu bulmaya
Karar ver
***
Erkek olup ağlamaya yüreğinle yaşamaya
Korkak gibi dik durmaya her şeyimsin hiç olmaya
Söylüyorum anlamaya sustuğumda sarılmaya
Bir kapıyı kapatmaya varlığımsın yok olmaya
Karar ver
***
Şu saniye küs huyuna hâline
İçindeki ayine aşk olmaya karar ver
Ya da şu saniye sus sadece gözlerinle
Bir ayrılığın harbine karar ver
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Nasıl görünür hayat
Sen önde aşk ardındayken
Ne çok kar yağan bir manzara
Ne kabahatmiş
Sevmek öyle masumken
Ne uzunmuş aşkın akşamları
***
Sabır dantel gibi kaçıncı gidip gelişi
Biz yabancıyız artık kalıcı bu değişim
***
Aşk eğil önümde
Dağ gibi kalbimde küçücüksün
Aşk eğil eğil önümde
Dev gibi kalbimde küçücüksün
-
-
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
-
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum