Hande Yener

Sen gidişini tamamlarken, anlarken Ben bu yeni bana henüz alışırken Unutmuşum Unutmuşum *** Yanlış, yanlış Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can Kalmış, kalmış Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış *** Yanlış, yanlış Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can Kalmış, kalmış Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış *** Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum *** Uçurumdun Unutmuşum Yükseklerinden düşmüştüm Unutmuşum *** Soğuğumda Soluğumda Kalbimde son günleri de Kurutmuşum *** Sen gidişini tamamlarken, anlarken Ben bu yeni bana henüz alışırken Unutmuşum Unutmuşum *** Yanlış, yanlış Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can Kalmış, kalmış Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış *** Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum *** Uçurumdun Unutmuşum Yükseklerinden düşmüştüm Unutmuşum *** Soğuğumda Soluğumda Kalbimde son günleri de Kurutmuşum *** Uçurumdun Unutmuşum Yükseklerinden düşmüştüm Unutmuşum *** Soğuğumda Soluğumda Kalbimde son günleri de Kurutmuşum