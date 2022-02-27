Hande Yener

Biri var aklımda aşktan biri var Kalbimde büyük yeri var Aklımda biri var *** Tesadüf diyemem Kendimi, kalbimi yenemem Belli ki kaderde Büyük bir yeri var ** Bir gizle hep var olmanın Bu hisle seni bulmanın Belli ki bir sebebi var *** Buluşup hayat bulmanın Ayrıyken kaybolmanın Belli ki kaderde yeri var *** Sen başka söylesen de içinde Seni kim görse yüzünde Kalbinin Merkezinde yine Benim benim izim var *** Sen susmak istesen de içinde Seni kim görse gözünde Kalbinin merkezinde yine Benim benim izim var