Biri Var Feat Volga Tamöz Şarkı Sözleri
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Hande Yener
Biri Var Feat Volga Tamöz
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Biri var aklımda aşktan biri var
Kalbimde büyük yeri var
Aklımda biri var
***
Tesadüf diyemem
Kendimi, kalbimi yenemem
Belli ki kaderde
Büyük bir yeri var
**
Bir gizle hep var olmanın
Bu hisle seni bulmanın
Belli ki bir sebebi var
***
Buluşup hayat bulmanın
Ayrıyken kaybolmanın
Belli ki kaderde yeri var
***
Sen başka söylesen de içinde
Seni kim görse yüzünde
Kalbinin Merkezinde yine
Benim benim izim var
***
Sen susmak istesen de içinde
Seni kim görse gözünde
Kalbinin merkezinde yine
Benim benim izim var