Hande Yener

Biri Var Şarkı Sözleri
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Aklımda aşktan biri var
Kalbimde büyük yeri var
Aklımda biri var
Tesadüf diyemem
Kendimi, kalbimi yenemem
Belli ki kaderde
Büyük bir yeri var
Bir gizle hep var olmanın
Bu hisle seni bulmanın
Belli ki bir sebebi var
Buluşup hayat bulmanın
Ayrıyken kaybolmanın
Belli ki kaderde yeri var
Sen başka söylesende içinde
Seni kim görse yüzünde
Kalbinin Merkezinde yine
Benim benim izim var
Sen susmak istesende içinde
Seni kim görse gözünde
Kalbinin merkezinde yine
Benim benim izim var