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Extra Şarkı Sözleri

Hande Yener Extra şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Extra şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Extra sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hande Yener

Hande Yener

Extra

  • Bitmesin Bu Rüya

  • Güvenemiyorum

  • Senden İbaret

  • Sürünüyorum

  • Yalanın Batsın (Techno)

  • Yalanın Batsın (Disco)

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