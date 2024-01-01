Hande Yener

-
Bir gün yatsam, sonra rüyaya dalsam
Hiç uyanmasam
Sonra birden bire sevgilim gelse
Bana sarılsa
***
Yürüsek sahilde dolaşsak kırlarda
Sonra birden bana o lafı fısıldasa
Yürüsek sahilde dolaşsak kırlarda
Sonra birden bana aa
***
Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya
Sonunda evlilik olsun
N'olur uyandırma
Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya
Sonunda evlilik olsun
***
Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya
Sonunda evlilik olsun
N'olur uyandırma
Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya
Sonunda evlilik olsun
***
Bir gün yatsam, sonra rüyaya dalsam
Hiç uyanmasam
Sonra birden bire sevgilim gelse
Bana sarılsa
***
Yürüsek sahilde dolaşsak kırlarda
Sonra birden bana o lafı fısıldasa
Yürüsek sahilde dolaşsak kırlarda
Sonra birden bana aa
***
Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya
Sonunda evlilik olsun
N'olur uyandırma
Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya
Sonunda evlilik olsun
***
Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya
Sonunda evlilik olsun
N'olur uyandırma
Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya
Sonunda evlilik olsun
***
Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya
Sonunda evlilik olsun
N'olur uyandırma
Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya
Sonunda evlilik olsun
***
Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya
Sonunda evlilik olsun
N'olur uyandırma
Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya
Sonunda evlilik olsun
-
Ne zor gelir anlatmak kâbusları
Ne zor gelir mecbur olmak gecelere
Işıldamaz gözlerinde güneşin rengi
***
Unutursun gülmeyi, eğlenmeyi
Tüketirsin günleri bir bir
Aşk böyledir
***
Destanlar yazdırır taşların üstüne
Yağmurlar yağdırır çöllere ama ne fayda?
***
Güvenemiyorum aşka
Güvenemiyorum, ne çare?
Kimlere inanmışım, kimlere?
***
Güvenemiyorum aşka
Güvenemiyorum, ne çare?
Kimlere inanmışım, kimlere?
***
Ne zor gelir anlatmak kâbusları
Ne zor gelir mecbur olmak gecelere
Işıldamaz gözlerinde güneşin rengi
***
Unutursun gülmeyi, eğlenmeyi
Tüketirsin günleri bir bir
Aşk böyledir
***
Destanlar yazdırır taşların üstüne
Yağmurlar yağdırır çöllere ama ne fayda?
***
Güvenemiyorum aşka
Güvenemiyorum, ne çare?
Kimlere inanmışım, kimlere?
***
Güvenemiyorum aşka
Güvenemiyorum, ne çare?
Kimlere inanmışım, kimlere?
***
Güvenemiyorum aşka
Güvenemiyorum, ne çare?
Kimlere inanmışım, kimlere?
-
Biliyor
Ona nasıl tutkun, yangın yeri gönlüm, biliyor
Bazı gün seni sorardım geceden
Rüzgârla fısıldaşırdım inceden
***
Biliyor
Ona nasıl tutkun, yangın yeri gönlüm, biliyor
Bazı gün seni sorardım geceden
Rüzgârla fısıldaşırdım inceden
***
Senden ibaret benim aşkım
Dizlerinde ölmek arzum
Sıcaklığın var yastığımda
Öyle saf, öyle derin
***
Senden ibaret benim aşkım
Dizlerinde ölmek arzum
Sıcaklığın var yastığımda
Öyle saf, öyle derin
***
Biliyor
Ona nasıl tutkun, yangın yeri gönlüm, biliyor
Bazı gün seni sorardım geceden
Rüzgârla fısıldaşırdım inceden
***
Biliyor
Ona nasıl tutkun, yangın yeri gönlüm, biliyor
Bazı gün seni sorardım geceden
Rüzgârla fısıldaşırdım inceden
***
Senden ibaret benim aşkım
Dizlerinde ölmek arzum
Sıcaklığın var yastığımda
Öyle saf, öyle derin
***
Senden ibaret benim aşkım
Dizlerinde ölmek arzum
Sıcaklığın var yastığımda
Öyle saf, öyle derin
***
Senden ibaret benim aşkım
Dizlerinde ölmek arzum
Sıcaklığın var yastığımda
Öyle saf, öyle derin
***
Senden ibaret benim aşkım
Dizlerinde ölmek arzum
Sıcaklığın var yastığımda
Öyle saf, öyle derin
-
Döndürsene beni senin yoluna
Kahreden dünyamda sürünüyorum
Huzursuz geceler korkulu düşler
Bakta gör halimi sürünüyorum
***
Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim
Ellerim bağrımda perişan kaldım
Birgün değil sana hergün yalvardım
Duymadın sesimi sürünüyorum
***
Avutma her güne bin ümit verip
Ağlatıyor sonra hüsranlar gelir
Baştan yarat beni dertten eleyip
Acı bu halime sürünüyorum
***
Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim
Ellerim bağrımda perişan kaldım
Birgün değil sana hergün yalvardım
Duymadın sesimi sürünüyorum
-
Sorsam bana benden yakındın
Şimdi neden uzaktasın?
Hayal kurup hep inandırdın
Yalanın batsın, yalancısın
***
Sorsam bana benden yakındın
Şimdi neden uzaktasın?
Hayal kurup hep inandırdın
Yalanın batsın, yalancısın
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok gülerim
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok gülerim
***
Sorsam bana benden yakındın
Şimdi neden uzaktasın?
Hayal kurup hep inandırdın
Yalanın batsın, yalancısın
***
Sorsam bana benden yakındın
Şimdi neden uzaktasın?
Hayal kurup hep inandırdın
Yalanın batsın, yalancısın
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok gülerim
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok gülerim
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok gülerim
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok güler
-
Sorsam bana benden yakındın
Şimdi neden uzaktasın?
Hayal kurup hep inandırdın
Yalanın batsın, yalancısın
***
Sorsam bana benden yakındın
Şimdi neden uzaktasın?
Hayal kurup hep inandırdın
Yalanın batsın, yalancısın
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok gülerim
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok gülerim
***
Sorsam bana benden yakındın
Şimdi neden uzaktasın?
Hayal kurup hep inandırdın
Yalanın batsın, yalancısın
***
Sorsam bana benden yakındın
Şimdi neden uzaktasın?
Hayal kurup hep inandırdın
Yalanın batsın, yalancısın
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok gülerim
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok gülerim
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok gülerim
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok güler