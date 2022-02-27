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7/24 Dinle Trio

Trio Şarkı Sözleri

Hande Yener Trio şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Trio şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Trio sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hande Yener

Hande Yener

Trio

  • Bodrum

  • Burada Biri Var (remix)

  • Burada Biri Var

  • Muhatap (remix)

  • Muhatap

  • Pişman Değilim (remix)

  • Pişman Değilim

  • Pişman Değilim (Sen De Söyle)

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