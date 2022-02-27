Hande Yener

Keşkelerin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim Yalanların aktığı bir yerde susamak isterdim Senin olmadığın ülkelerde yaşlanmak isterdim Zamanının olmadığı bir günde buluşmak isterdim Bana bu yere vize verecek kişi çok çok çok çok Seni bana hep rezil edecek kişi çok çok çok çok *** Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Senle ben en yoktan zamandık (Senle ben en …tan zamandık!) *** Keşkelerin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim Yalanların aktığı bir yerde susamak isterdim Senin olmadığın ülkelerde yaşlanmak isterdim Zamanının olmadığı bir günde buluşmak isterdim Bana bu yere vize verecek kişi çok çok çok çok Seni bana hep rezil edecek kişi çok çok çok çok *** Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Senle ben en yoktan zamandık (Senle ben en …tan zamandık!)