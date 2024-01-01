Hande Yener

-
Günlerce anlaştıktan sonra
Ürkekçe yaklaşmaya paydos
Onlarca başlangıçtan sonra
Gittikçe zorlaşmaya paydos
***
Tadını yaşamak yerine
Ölecek gibiyiz ikimiz
Tutuşan ateşin külüne
Sönecek gibiyiz ikimiz
***
Boşa ağlayan kızla
Paylaş sen derdini
Bizi bağlayan kızla
Herkesten çöz beni
***
Boşa ağlayan kızla
Paylaş sen derdini
Bizi bağlayan kızla
Herkesten çöz beni
Hadi
***
Oldukça yıprandıktan sonra
Kendinden saklanmaya paydos
Onlarca başlangıçtan sonra
***
Boşa ağlayan kızla
Paylaş sen derdini
Bizi bağlayan kızla
Herkesten çöz beni
Hadi
Hadi
Hadi
***
Boşa ağlayan kızla
Paylaş sen derdini
Bizi bağlayan kızla
Herkesten çöz beni
***
Boşa ağlayan kızla
Paylaş sen derdini
Bizi bağlayan kızla
Herkesten çöz beni
Hadi
Hadi
Hadi
***
Boşa ağlayan kızla
Paylaş sen derdini
-
Keşkelerin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim
Yalanların aktığı bir yerde susamak isterdim
Senin olmadığın ülkelerde yaşlanmak isterdim
Zamanının olmadığı bir günde buluşmak isterdim
Bana bu yere vize verecek kişi çok çok çok çok
Seni bana hep rezil edecek kişi çok çok çok çok
***
Bodrum’a da gittik beraber
İstanbul’da da yaşadık
Sorun şehirlerde değildi
Biz tam yalandık
Bodrum’a da gittik beraber
İstanbul’da da yaşadık
Sorun şehirlerde değildi
Biz tam yalandık
Senle ben en yoktan zamandık
(Senle ben en …tan zamandık!)
***
Keşkelerin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim
Yalanların aktığı bir yerde susamak isterdim
Senin olmadığın ülkelerde yaşlanmak isterdim
Zamanının olmadığı bir günde buluşmak isterdim
Bana bu yere vize verecek kişi çok çok çok çok
Seni bana hep rezil edecek kişi çok çok çok çok
***
Bodrum’a da gittik beraber
İstanbul’da da yaşadık
Sorun şehirlerde değildi
Biz tam yalandık
Bodrum’a da gittik beraber
İstanbul’da da yaşadık
Sorun şehirlerde değildi
Biz tam yalandık
Senle ben en yoktan zamandık
(Senle ben en …tan zamandık!)
-
Her günahın bedeli var
Bunu zaten ödedim
Her delinin bir sebebi var
Bunu zaten söyledim
***
İçindeki yanlışın zinciri
Kopa kopa durur
Ama aşk böyledir
Önce sevdirir
Sonra sopa sopa vurur
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
Her günahın bedeli var
Bunu zaten ödedim
Her delinin bir sebebi var
Bunu zaten söyledim
***
İçindeki yanlışın zinciri
Kopa kopa durur
Ama aşk böyledir
Önce sevdirir
Sonra sopa sopa vurur
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
İlacın etkisi yok
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
Günaydın
-
Sana da bana da çok zor
***
Sana da bana da çok zor
***
Şimdi sen gidersen çok suçlu bir yürek
Ayıptan kurtulur o zaman
Zarardan dönersen çok kârlısın demek
Zayıftan güçlüsün o zaman
***
Haklı olan haklı kalsın
Bırakalım aklı kalsın
Üzülemem onun yerine
***
Bana mı yasak aşkın?
Suçlu bu kelime
Ben dönüyorum kendi bedenime
Sen vasat birine
***
Bana mı yasak aşkın?
Suçlu bu kelime
Ben dönüyorum kendi bedenime
Sen vasat birine
***
Sana da bana da çok zor
Bana da sana da çok zor
Sana da bana da çok zor
Bana da sana da çok zor
***
Şimdi sen gidersen çok suçlu bir yürek
Ayıptan kurtulur o zaman
Zarardan dönersen çok kârlısın demek
Zayıftan güçlüsün o zaman
***
Haklı olan haklı kalsın
Bırakalım aklı kalsın
Üzülemem onun yerine
***
Bana mı yasak aşkın?
Suçlu bu kelime
Ben dönüyorum kendi bedenime
Sen vasat birine
***
Bana mı yasak aşkın?
Suçlu bu kelime
Ben dönüyorum kendi bedenime
Sen vasat birine
***
Sana da bana da çok zor
Bana da sana da çok zor
Sana da bana da çok zor
Bana da sana da çok zor
***
Sana da bana da çok zor (Bana mı yasak aşkın?)
***
Bana mı yasak aşkın?
***
Sana da bana da çok zor
-
Her şeyi koy bir torbaya
Hepsi çöp
Korkma dök
Kurallara uymayı kabul et
Hadi çök
Hadi çök
***
Ben hiç uyudum mu
Sandığın soğudum mu
***
Yalanların çoğu
Bir gün gelir geçer
Gider batı doğu
Yönü kendi seçer
Bugün çabuk giden
Yarın geri döner
İçimde gerçeğin yok
Hemen çekip giden
Yarın geri döner
Seninse döndüğün yok
***
Her şeyi koy bir torbaya
Hepsi çöp
Korkma dök
Gidenlere uymayı kabul et
Gel hadi
Beni sök
***
Ben hiç uyudum mu
Sandığın soğudum mu
***
Yalanların çoğu
Bir gün gelir geçer
Gider batı doğu
Yönü kendi seçer
Bugün çabuk giden
Yarın geri döner
İçimde gerçeğin yok
Hemen çekip giden
Yarın geri döner
Seninse döndüğün yok
-
Keşke ya görebilseydin
Keşke ya görebilseydin
Keşke ya görebilseydin
***
Keşke ya görebilseydin
***
Bi' gideni mi var bu aşkın?
Bi' küseni mi var da yoksa
Senin haberin yok
Ya da kederin yok
Hiç olmadı, olmasın da zaten
***
Bi' susanı mı var bu aşkın?
Bi' biteni mi var da yoksa
Senin haberin yok
Ya da bu rolün çok
Anladın, anladın da neyse
***
Keşke ya görebilseydin
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
Artık konuşulmaz da
Benle, benle
***
Keşke ya görebilseydin
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
Yalnız savaşılmaz da
Senle, senle
***
Senle
***
Bi' gideni mi var bu aşkın?
Bi' biteni mi var da yoksa
Senin haberin yok
Ya da kederin yok
Hiç olmadı, olmasın da zaten (senle)
***
Keşke ya görebilseydin
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
Artık konuşulmaz da
Benle, benle
***
Keşke ya görebilseydin
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
Yalnız savaşılmaz da
Senle, senle
***
Keşke ya görebilseydin (senle)
Keşke ya görebilseydin
Keşke ya görebilseydin
***
Senle
***
Benle
-
Kötü bir an için hemen mahvoldum deme
Dalga geç hayatla, kalma kendi kendine
Yolundan şaştıysan hadi bir daha dene
Işık tutan var elbet sana kayboldum deme
***
Hayat geldi geçmedi daha
Unutma bu normal fırtına
Belki de kolay değil ama
Yaparsın var zaman daha
***
Kal, kal, kal, kal ayakta yine
Ne güzel olur
Sar, sar, sar, sar en başa yine
Hakkınsa mutluluk seni bulur
***
Kal, kal, kal, kal ayakta yine
Ne güzel olur
Sar, sar, sar, sar en başa yine
Hakkınsa mutluluk seni bulur
***
Kötü bir an için hemen mahvoldum deme
Dalga geç hayatla, kalma kendi kendine
Yolundan şaştıysan hadi bir daha dene
Işık tutan var elbet sana kayboldum deme
***
Hayat geldi geçmedi daha
Unutma bu normal fırtına
Belki de kolay değil ama
Yaparsın var zaman daha
***
Kal, kal, kal, kal ayakta yine
Ne güzel olur
Sar, sar, sar, sar en başa yine
Hakkınsa mutluluk seni bulur
***
Kal, kal, kal, kal ayakta yine
Ne güzel olur
Sar, sar, sar, sar en başa yine
Hakkınsa mutluluk seni bulur
***
Kal, kal, kal, kal ayakta yine
Sar, sar, sar, sar en başa yine
***
Hakkınsa mutluluk seni bulur
-
Beni kalpsiz sanan sen
Nasıl da yanıldın
Gözümdeki yaş en güzel cevap
***
Beni haksız sanan sen
Nasıl da şaşırdın
Yüzümdeki gülüş en güzel cevap
***
Belki de her şey güzel
Biz farkında değiliz
Aslında biz değiliz böyle
***
Kaçma kaçtıkça zaman
Akar boş bir yere
Yalnızlık sana katar
Bir tek tecrübe
(O da bensizlik)
***
Kaçma kaçtıkça zaman
Akar boş bir yere
Yalnızlık sana katar
Bir tek tecrübe
(O da bensizlik)
***
Beni kalpsiz sanan sen
Nasıl da yanıldın
Gözümdeki yaş en güzel cevap
***
Beni haksız sanan sen
Nasıl da şaşırdın
Yüzümdeki gülüş en güzel cevap
***
Belki de her şey güzel
Biz farkında değiliz
Aslında biz değiliz böyle
***
Kaçma kaçtıkça zaman
Akar boş bir yere
Yalnızlık sana katar
Bir tek tecrübe
(O da bensizlik)
***
Kaçma kaçtıkça zaman
Akar boş bir yere
Yalnızlık sana katar
Bir tek tecrübe
(O da bensizlik)
***
O da bensizlik
***
Kaçma
Kaçma
Kaçma
***
Beni kalpsiz sanan
-
Bi' gün daha böyle geçti
Benim hâlâ kalbim kırık
Böyle geçti, ne değişti?
Senin hâlâ aklın kaçık
***
Ne soru var
Ne cevabı
Sahi biz neden ayrıldık?
***
Ne dış güzelliğin senin
Ne başka bir özelliğin
Bilsen um'rumda değil
***
Döner durur dünya, varsın dursun
Ganimeti benim değil, senin olsun
Gözüm yok başka şeyde
Ama lütfen yalnız yanın benim olsun
***
Döner durur dünya, varsın dursun
Ganimeti mühim değil, senin olsun
Gözüm yok başka şeyde
Ama lütfen bir tek yanın benim olsun
***
N'olur sus
Sen de buz gibi hava
***
Ne soru var
Ne cevabı
Sahi biz neden ayrıldık?
***
Ne dış güzelliğin senin
Ne başka bir özelliğin
Bilsen um'rumda değil
***
Döner durur dünya, varsın dursun
Ganimeti mühim değil, senin olsun
Gözüm yok başka şeyde
Ama lütfen bir tek yanın benim olsun
***
Döner durur dünya, varsın dursun
Ganimeti mühim değil, senin olsun
Gözüm yok başka şeyde
Ama lütfen bir tek yanın benim olsun
***
N'olur sus
Sen de buz gibi hava
Bi' gün daha böyle geçti
-
Üstünden zaman geçti niye aklımda?
Belki de ben değil beynim farkında
***
Bir şeye başlarken sonunu bilmezsen
Acıya küsmezsen oluyor
İçini dinlersen dışarı çıktıkça
Gölgesi arkandan vuruyor
***
Ben kimim, neyim?
Başa dönerim
Ayrılık mı zor?
Uçtuğum gibi
Geri düşerim
Kanatsız da zor
***
Ben kimim, neyim?
Başa dönerim
Ayrılık mı zor?
Uçtuğum gibi
Geri düşerim
Kanatsız da zor dene istersen
***
Dene istersen
Dene istersen
Dene istersen
***
Üstünden zaman geçti niye aklımda?
Belki de ben değil beynim farkında
***
Bir şeye başlarken sonunu bilmezsen
Acıya küsmezsen oluyor
İçini dinlersen dışarı çıktıkça
Gölgesi arkandan vuruyor
***
Ben kimim, neyim?
Başa dönerim
Ayrılık mı zor?
Uçtuğum gibi
Geri düşerim
Kanatsız da zor
***
Ben kimim, neyim?
Başa dönerim
Ayrılık mı zor?
Uçtuğum gibi
Geri düşerim
Kanatsız da zor dene istersen
***
Dene istersen
Dene istersen
Dene istersen
***
Ben kimim?
Ben kimim?
Ben kimim?
Ben kimim?
-
Sus
Sus
Sus
Sus
***
Senin söylediklerin
***
Sus, senin söylediklerin amaçsız birer yalan
Gözümü açtım o zaman
Gör yanında kaldıkların
Beni çok özleyince gerçeği sordukların
***
Sus, senin söylediklerin amaçsız birer yalan
Gözümü açtım o zaman
Kör yanında durdukların
Kendini gizleyince gerçeği duydukların
***
Hep böyle, böyle olacak
Kalbin ve ağzın açık kalacak
Hep böyle, böyle olacak
Kalbin ve ağzın açık kalacak
***
Düşün sen
Üzül sen
Kabul yok
Özür sen
Kabul yok
Özür sen
***
Sus, senin söylediklerin amaçsız birer yalan
Gözümü açtım o zaman
Gör yanında kaldıkların
Beni çok özleyince gerçeği sordukların
***
Gör yanında kaldıkların
Beni çok özleyince...
***
Sus
Sus
Sus
Sus
***
Böyle olacak
Böyle olacak
-
Sana da bana da çok zor
***
Sana da bana da çok zor
***
Şimdi sen gidersen çok suçlu bir yürek
Ayıptan kurtulur o zaman
Zarardan dönersen çok kârlısın demek
Zayıftan güçlüsün o zaman
***
Haklı olan haklı kalsın
Bırakalım aklı kalsın
Üzülemem onun yerine
***
Bana mı yasak aşkın?
Suçlu bu kelime
Ben dönüyorum kendi bedenime
Sen vasat birine
***
Bana mı yasak aşkın?
Suçlu bu kelime
Ben dönüyorum kendi bedenime
Sen vasat birine
***
Sana da bana da çok zor
Bana da sana da çok zor
Sana da bana da çok zor
Bana da sana da çok zor
***
Şimdi sen gidersen çok suçlu bir yürek
Ayıptan kurtulur o zaman
Zarardan dönersen çok kârlısın demek
Zayıftan güçlüsün o zaman
***
Haklı olan haklı kalsın
Bırakalım aklı kalsın
Üzülemem onun yerine
***
Bana mı yasak aşkın?
Suçlu bu kelime
Ben dönüyorum kendi bedenime
Sen vasat birine
***
Bana mı yasak aşkın?
Suçlu bu kelime
Ben dönüyorum kendi bedenime
Sen vasat birine
***
Sana da bana da çok zor
Bana da sana da çok zor
Sana da bana da çok zor
Bana da sana da çok zor
***
Sana da bana da çok zor (Bana mı yasak aşkın?)
***
Bana mı yasak aşkın?
***
Sana da bana da çok zor
-
Her günahın bedeli var
Bunu zaten ödedim
Her delinin bir sebebi var
Bunu zaten söyledim
***
İçindeki yanlışın zinciri
Kopa kopa durur
Ama aşk böyledir
Önce sevdirir
Sonra sopa sopa vurur
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
Her günahın bedeli var
Bunu zaten ödedim
Her delinin bir sebebi var
Bunu zaten söyledim
***
İçindeki yanlışın zinciri
Kopa kopa durur
Ama aşk böyledir
Önce sevdirir
Sonra sopa sopa vurur
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
İlacın etkisi yok
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
Günaydın
-
Her günahın bedeli var
Bunu zaten ödedim
Her delinin bir sebebi var
Bunu zaten söyledim
***
İçindeki yanlışın zinciri
Kopa kopa durur
Ama aşk böyledir
Önce sevdirir
Sonra sopa sopa vurur
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
Her günahın bedeli var
Bunu zaten ödedim
Her delinin bir sebebi var
Bunu zaten söyledim
***
İçindeki yanlışın zinciri
Kopa kopa durur
Ama aşk böyledir
Önce sevdirir
Sonra sopa sopa vurur
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
İlacın etkisi yok
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
Günaydın