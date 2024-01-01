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7/24 Dinle O şarkılar: Hakkı Yalçın Şarkıları

O şarkılar: Hakkı Yalçın Şarkıları Şarkı Sözleri

Hande Yener O şarkılar: Hakkı Yalçın Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener O şarkılar: Hakkı Yalçın Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan O şarkılar: Hakkı Yalçın Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hande Yener

Hande Yener

O şarkılar: Hakkı Yalçın Şarkıları

  • Böyle Biriyim

  • Dönüşüm Muhteşem Olacak

  • Sevme Kızım Yanarsın

  • Sen Gittin mi Ben Ölürüm

  • Gün Oldu

  • Kapına Gül Bıraktım

  • Yalan mı

  • Alışkanlık Yaparım

  • Hani

  • Yalanım Yok

  • Son Kurşun

  • O bilmiyor

  • Elvada istanbul

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