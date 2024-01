Hande Yener

Kimi anlar vardır ki Her şey çok boş, her şey yalan Kimi rüzgâr vardır ki Esmez ki hiç aynı zaman *** Gel bu dünyadan uzak, bir yere hep uğrasak Aşk gelir salkım saçak, gerçeği gizler *** Sorabilirim, sorabilirim Burası değilse neresi yerim? Bileni de yok, göreni de yok Kendime bile boşa söverim *** Durabilirim, durabilirim Yönümü nasıl bulabilirim? Yazdıklarımı kimse görmeden Hiç düşünmeyip yine silerim Anlayacaksın, böyle biriyim *** Kimi anlar vardır ki Her şey çok boş, her şey yalan Kimi rüzgâr vardır ki Esmez ki hiç aynı zaman *** Gel bu dünyadan uzak, bir yere hep uğrasak Aşk gelir salkım saçak, gerçeği gizler *** Sorabilirim, sorabilirim Burası değilse neresi yerim? Bileni de yok, göreni de yok Kendime bile boşa söverim *** Durabilirim, durabilirim Yönümü nasıl bulabilirim? Yazdıklarımı kimse görmeden Hiç düşünmeyip yine silerim Anlayacaksın, böyle biriyim