Hande Yener

Böyle Biriyim Kimi anlar vardır ki Her şey çok boş, her şey yalan Kimi rüzgâr vardır ki Esmez ki hiç aynı zaman *** Gel bu dünyadan uzak, bir yere hep uğrasak Aşk gelir salkım saçak, gerçeği gizler *** Sorabilirim, sorabilirim Burası değilse neresi yerim? Bileni de yok, göreni de yok Kendime bile boşa söverim *** Durabilirim, durabilirim Yönümü nasıl bulabilirim? Yazdıklarımı kimse görmeden Hiç düşünmeyip yine silerim Anlayacaksın, böyle biriyim *** Kimi anlar vardır ki Her şey çok boş, her şey yalan Kimi rüzgâr vardır ki Esmez ki hiç aynı zaman *** Gel bu dünyadan uzak, bir yere hep uğrasak Aşk gelir salkım saçak, gerçeği gizler *** Sorabilirim, sorabilirim Burası değilse neresi yerim? Bileni de yok, göreni de yok Kendime bile boşa söverim *** Durabilirim, durabilirim Yönümü nasıl bulabilirim? Yazdıklarımı kimse görmeden Hiç düşünmeyip yine silerim Anlayacaksın, böyle biriyim

Dönüşüm Muhteşem Olacak Bayram sabahında çocuklar gibi Giyinip kuşanıp bekleyeceksin Bütün duvarlarda adın yazacak Bütün sokakları süsleyeceksin Bütün duvarlarda adın yazacak Bütün sokakları süsleyeceksin *** Eski sevdamızdan başın dönecek Görür görmez beni ağlayacaksın Bir anda unutup acılarını Koşup saçlarımı okşayacaksın *** Bir sabah karşında göreceksin beni Yüreğinde o an anılar canlanacak *** Gidişim suskun olmuştu Gidişim yorgun olmuştu Dönüşüm muhteşem olacak Dönüşüm muhteşem olacak *** Elimde çok sevdiğin kırmızı güller Hasret dolu kalbim hâlâ sımsıcak Gözlerimde umut yüklü trenler Cebimden solmuş bir resmin çıkacak Gözlerimde umut yüklü trenler Cebimden solmuş bir resmin çıkacak *** Eski sevdamızdan başın dönecek Görür görmez beni ağlayacaksın Bir anda unutup acılarını Koşup saçlarımı okşayacaksın *** Bir sabah karşında göreceksin beni Yüreğinde o an anılar canlanacak *** Gidişim suskun olmuştu Gidişim yorgun olmuştu Dönüşüm muhteşem olacak Dönüşüm muhteşem olacak

Sevme Kızım Yanarsın Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü *** "Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem "Girme aşk kapısından, güler sana el âlem" "Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem "Girme aşk kapısından, güler sana el âlem" *** Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah O gün bugündür aşk bana günah Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah O gün bugündür aşk bana günah *** Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü *** "Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem "Girme aşk kapısından, güler sana el âlem" "Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem "Girme aşk kapısından, güler sana el âlem" *** Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah O gün bugündür aşk bana günah Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah O gün bugündür aşk bana günah *** Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah O gün bugündür aşk bana günah *** Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah O gün bugündür aşk bana günah Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah O gün bugündür aşk bana günah