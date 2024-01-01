Hande Yener

Kimi anlar vardır ki
Her şey çok boş, her şey yalan
Kimi rüzgâr vardır ki
Esmez ki hiç aynı zaman
***
Gel bu dünyadan uzak, bir yere hep uğrasak
Aşk gelir salkım saçak, gerçeği gizler
***
Sorabilirim, sorabilirim
Burası değilse neresi yerim?
Bileni de yok, göreni de yok
Kendime bile boşa söverim
***
Durabilirim, durabilirim
Yönümü nasıl bulabilirim?
Yazdıklarımı kimse görmeden
Hiç düşünmeyip yine silerim
Anlayacaksın, böyle biriyim
***
Kimi anlar vardır ki
Her şey çok boş, her şey yalan
Kimi rüzgâr vardır ki
Esmez ki hiç aynı zaman
***
Gel bu dünyadan uzak, bir yere hep uğrasak
Aşk gelir salkım saçak, gerçeği gizler
***
Sorabilirim, sorabilirim
Burası değilse neresi yerim?
Bileni de yok, göreni de yok
Kendime bile boşa söverim
***
Durabilirim, durabilirim
Yönümü nasıl bulabilirim?
Yazdıklarımı kimse görmeden
Hiç düşünmeyip yine silerim
Anlayacaksın, böyle biriyim
Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü
Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü
Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü
Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü
***
"Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem
"Girme aşk kapısından, güler sana el âlem"
"Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem
"Girme aşk kapısından, güler sana el âlem"
***
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
***
Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü
Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü
Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü
Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü
***
"Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem
"Girme aşk kapısından, güler sana el âlem"
"Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem
"Girme aşk kapısından, güler sana el âlem"
***
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
***
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
***
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah